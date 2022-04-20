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Assassin’s Creed Origins и другие игры Ubisoft в будущем добавят в Game Pass

Assassin’s Creed Origins и другие игры Ubisoft в будущем добавят в Game Pass


Сегодня стало известно об играх, которые пополнят подписку Game Pass во второй половине апреля. Действительно интересных проектов не так много, но в анонсе Microsoft по добавлению новых игр в подписку есть необычная деталь — анонс игр, которые добавят в Game Pass в будущем.

В официальном сообщении в блоге Xbox Wire компания Microsoft анонсировала, что в будущем больше игр Ubisoft присоединятся к Game Pass. В сообщении Меган Сперр, руководитель сообщества Game Pass, анонсирует появление игр Ubisoft в подписке в будущем:

Я рада сообщить, что мы работаем с Ubisoft, чтобы добавить еще больше невероятных игр в библиотеку Game Pass! В течение следующих двух месяцев Assassin’s Creed Origins присоединится к xCloud, Xbox и PC через приложение Ubisoft Connect. Мы также перенесем For Honor: Marching Fire Edition на PC через приложение Ubisoft Connect и обновим до Marching Fire Edition игру для Xbox и xCloud.

Напомним, в начале этого года подписка Ubisoft+ была анонсирована для Xbox, но до сих пор она не запущена на консолях.

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По материалам: newxboxone

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