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Dior станет спонсором Венецианской биеннале

Dior станет спонсором Венецианской биеннале

В Италии с 23 апреля по 27 ноября пройдет 59-я Венецианская биеннале — традиционная международная художественная выставка. Спонсором мероприятия, по информации WWD, станет Dior. Куратором же основного проекта "Молоко снов" выступит директор High Line Art Чечилия Алемани.

Название биеннале "Молоко снов" вдохновлено книгой художницы-сюрреалистки Леоноры Каррингтон. Алемани рассказала:

В этой книге художница описывает волшебный мир, жизнь в котором постоянно переосмысливается через призму воображения. Мир, где каждый может измениться, преобразиться, стать кем угодно.

Именно эти образы вдохновили тематику биеннале.

Выставка отправит нас в путешествие через метаморфозы тела и определения человечности,

— поясняет Чечилия.

Чечилия утверждает, что женщины-художницы составят большинство участников по сравнению с биеннале прошлых лет. Именно это стало основной причиной, по которой в Dior решили финансировать биеннале.

Это отличный повод поддержать женщин,

— пояснил WWD Пьетро Беккари, CEO Dior.

Совместно с благотворительной организацией по сохранению культурного наследия Venetian Heritage модный дом проведет гала-ужин по сбору средств в день открытия выставки. Dior также вложит свои активы в фонд организации.


Художница Бьянка Пуччарелли с афишей биеннале

На биеннале будут представлены работы 213 художников из 58 стран. Российского же павильона в этом году не будет. Кирилл Савченков, Александра Сухарева и Раймундас Малашаускас, представляющие Россию на биеннале, объявили о том, что не смогут участвовать в проекте из-за событий на Украине.

Мероприятие также подвергнется и технологическим новшествам. В этом году на Венецианской биеннале впервые в истории выставки будут представлены NFT-работы: крипто-арт будет выставляться в дебютном павильоне Камеруна.


Елизавета Вернигор
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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