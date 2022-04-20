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Дума приняла в первом чтении законопроект о выплатах воспитателям погибших военных

Дума приняла в первом чтении законопроект о выплатах воспитателям погибших военных

17:29  Автор: Ольга Шульга


Законопроект: № 1195764-7



В перечень получателей выплаты по госстрахованию в случае гибели военных предлагают включить их фактических воспитателей. Соответствующий законопроект (№1195764-7) Госдума приняла в первом чтении.

Этот законопроект имеет огромную социальную значимость и способствует укреплению престижа военной службы, отметила один из авторов документа, сенатор Маргарита Павлова.

Речь в документе идет о людях, которые длительное время воспитывали и содержали до совершеннолетия погибшего военнослужащего после того, как он остался без попечения родителей.

По закону обязательному государственному страхованию подлежат жизни и здоровье военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, рядовых и руководящего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников Нацгвардии и органов принудительного исполнения. Страховая сумма в случае гибели или смерти застрахованного лица в период прохождения службы или военных сборов либо до истечения одного года после увольнения вследствие увечья или заболевания, полученных в период прохождения службы, составляет два миллиона рублей выгодоприобретателям в равных долях.

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#военные #выплаты


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По материалам: pnp.ru

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