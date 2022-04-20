Екатерина и Александр Стриженовы сходили в театр с младшей дочерью

54-летняя телеведущая Екатерина Стриженова побывала в театре с мужей и дочерью, которая и поделилась фото с мероприятия. Супруги Стриженовы воспитали двух дочерей. Старшая, Анастасия, живет в Нью-Йорке вместе с мужем – финансистом Петром Грищенко – и сыном. Александра, 21-летняя младшая наследница пары, живет в Москве. Девушка любит посещать выставки, концерты, ходить в театр. На одно из мероприятий она отправилась вместе с родителями. Сначала Александра сделала селфи с отцом режиссером Александром Стриженовым, а потом и с мамой актрисой Екатериной Стриженовой. Все трое выглядели счастливыми друг с другом. Девушка опубликовала фото в Сети.Александр Стриженов с дочерью Сашей «Так все таки дочка папина или мамина?…. 😂🙄», - обратилась Александра к своим подписчикам.Екатерина Стриженова с дочерью Сашей «Внешне мамина, по характеру больше папина!», - откликнулась сама Екатерина Стриженова. Поклонники сделали много комплиментов артистам и их дочери. «50 на 50, все лучшее взяла от обоих родителей!🌸», «Очень красивый ребёнок получился от красивых родителей 😍😍😍 все молодцы🔥🔥🔥», «На фото с папой похожа на маму, рядом с мамой похожа на папу! Красивые родители-красивые дети!», «Невероятная красавица - это факт.Глаза и нос папины, губы мамины- прекрасное произведение обоих родителей!», - написали они в комментариях. Напомним, Александра учится в МГУ на экономическом факультете. Она не планировала идти по стопам известных родителей. Девушка встречается с Антоном Чурековым. Он также является студентом главного московского вуза, однако выбрал для себя юридическую стезю. Молодые люди познакомились еще в школе.