Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Екатерина и Александр Стриженовы сходили в театр с младшей дочерью

Екатерина и Александр Стриженовы сходили в театр с младшей дочерью
54-летняя телеведущая Екатерина Стриженова побывала в театре с мужей и дочерью, которая и поделилась фото с мероприятия. Супруги Стриженовы воспитали двух дочерей. Старшая, Анастасия, живет в Нью-Йорке вместе с мужем – финансистом Петром Грищенко – и сыном. Александра, 21-летняя младшая наследница пары, живет в Москве. Девушка любит посещать выставки, концерты, ходить в театр. На одно из мероприятий она отправилась вместе с родителями. Сначала Александра сделала селфи с отцом режиссером Александром Стриженовым, а потом и с мамой актрисой Екатериной Стриженовой. Все трое выглядели счастливыми друг с другом. Девушка опубликовала фото в Сети.
Александр Стриженов с дочерью Сашей «Так все таки дочка папина или мамина?…. 😂🙄», - обратилась Александра к своим подписчикам.
Екатерина Стриженова с дочерью Сашей «Внешне мамина, по характеру больше папина!», - откликнулась сама Екатерина Стриженова. Поклонники сделали много комплиментов артистам и их дочери. «50 на 50, все лучшее взяла от обоих родителей!🌸», «Очень красивый ребёнок получился от красивых родителей 😍😍😍 все молодцы🔥🔥🔥», «На фото с папой похожа на маму, рядом с мамой похожа на папу! Красивые родители-красивые дети!», «Невероятная красавица - это факт.Глаза и нос папины, губы мамины- прекрасное произведение обоих родителей!», - написали они в комментариях. Напомним, Александра учится в МГУ на экономическом факультете. Она не планировала идти по стопам известных родителей. Девушка встречается с Антоном Чурековым. Он также является студентом главного московского вуза, однако выбрал для себя юридическую стезю. Молодые люди познакомились еще в школе.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Assassin’s Creed Origins и другие игры Ubisoft в будущем добавят в Game Pass
Assassin’s Creed Origins и другие игры Ubisoft в будущем добавят в
Официально: 4 игры покинут Game Pass в конце апреля
Официально: 4 игры покинут Game Pass в конце апреля
Максим призналась, что любит прикидываться дурочкой
Максим призналась, что любит прикидываться дурочкой
Екатерина и Александр Стриженовы сходили в театр с младшей дочерью
Екатерина и Александр Стриженовы сходили в театр с младшей дочерью
Страстная пятница в 2022 году: что нельзя делать в самый скорбный день года
Страстная пятница в 2022 году: что нельзя делать в самый скорбный
Алена Косторная призналась, почему ушла от Этери Тутберидзе
Алена Косторная призналась, почему ушла от Этери Тутберидзе
Филипп Киркоров нашел мужа Алле Довлатовой
Филипп Киркоров нашел мужа Алле Довлатовой
Arcadegeddon выйдет на Xbox, ранее игра была консольным эксклюзивом Playstation 5
Arcadegeddon выйдет на Xbox, ранее игра была консольным эксклюзивом
Отмеченный наградами платформер They Always Run выйдет на Xbox
Отмеченный наградами платформер They Always Run выйдет на Xbox
Какие книги стоит читать, чтобы улучшить энергетику
Какие книги стоит читать, чтобы улучшить энергетику
Сыграть в бету Evil Dead: The Game можно будет на Xbox в ближайшие выходные
Сыграть в бету Evil Dead: The Game можно будет на Xbox в ближайшие
Релизный трейлер Turnip Boy Commits Tax Evasion — игра уже в Game Pass
Релизный трейлер Turnip Boy Commits Tax Evasion — игра уже в Game Pass

Топ на сегодня

Настя Ивлеева изменила свою жизнь после закрытия социальных сетей
Настя Ивлеева изменила свою жизнь после закрытия социальных сетей
Dress Code. В США прошли премьеры сериала "Газлит" и фильма "Варяг". Среди гостей — Джулия Робертс, Николь Кидман, Аня Тейлор-Джой
Dress Code. В США прошли премьеры сериала "Газлит" и фильма
Елена Проклова рассказала о серьезных последствиях инсульта
Елена Проклова рассказала о серьезных последствиях инсульта
Скидки на игры и DLC для Xbox в Microsoft Store — до 26 апреля
Скидки на игры и DLC для Xbox в Microsoft Store — до 26 апреля
"Все должны брать себя в руки": сооснователи бренда 12 Storeez рассказали о ведении бизнеса в условиях санкций
"Все должны брать себя в руки": сооснователи бренда 12

Еще по теме

Екатерина Стриженова рассказала об успехах 20-летней дочери
Екатерина Стриженова посоветовала дочке-имениннице слушать советы родителей
Екатерину Стриженову трогательно поздравили дочери с днем рождения
Екатерина Стриженова восхищается зятем