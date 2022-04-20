Елена Проклова призналась, что запустила себя

Актриса Елена Проклова рассказала, как себя чувствовала перед инсультом. В начале года артистка была госпитализирована с инсультом. Ей стало плохо еще во время гастролей, но в больницу она попала только через несколько дней. Прокловой повезло, что болезнь не нарушила умственные и двигательные функции организма. Актриса признала, что сделала много ошибок и в результате с ней и произошел инсульт. Она рассказала, что слишком надолго затянула с ситуацией и слишком поздно обратилась к врачам. «Я ужасно себя чувствую, потому что понимаю, что все делала неправильно с самого начала. Инсульт у меня случился в ночь с 1 на 2 января после Нового года в поезде, когда я ехала на гастроли в Питер. Я проснулась с дикой головной болью, со рвотой, у меня шла пена изо рта… Я еле вышла на перрон, а все артисты мне сказали: «Ну, второе число – видно, погуляла хорошо», — рассказала Елена.Елена Проклова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Она призналась, что даже и после первого приступа не захотела ложиться в больницу, а решила продолжать играть спектакль. «Слава богу, у меня был большой веер. Я в рукава напихала платков: говорила фразу, а потом прикрывалась веером и меня рвало в эти платки пеной. Мне было очень плохо во время антракта», — поделилась артистка в программе «Звезды сошлись» на НТВ. Даже после этого она не стала обращаться к врачу из-за новогодних праздников. До 10 числа актриса решила восстанавливаться дома. Как выяснилось, она перенесла ишемический инсульт... После выписки из больницы Проклова решила уехать подальше от шума и суеты мегаполиса. Некоторое время назад она обзавелась домиком в окрестностях Сочи с прекрасным видом из окон. Там актриса и восстанавливалась после тяжелой болезни.