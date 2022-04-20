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Филипп Киркоров нашел мужа Алле Довлатовой

Филипп Киркоров нашел мужа Алле Довлатовой
Актриса Алла Довлатова рассказала, как нашла себе второго мужа. Артистка в  шоу НТВ «Секрет на миллион» призналась Лере Кудрявцевой, что за второго мужа, подполковника полиции Алексея Бороду, ее сосватал сам Филипп Киркоров. «Он позвонил мне и сказал, что в меня влюблен один хороший человек, который хотел бы взять номер телефона», — с улыбкой рассказала ведущая «Русского радио». На тот момент Довлатова была замужем за петербургским бизнесменом Дмитрием Лютым, они воспитывали дочь Дарью и сына Павел. Алексей стал ухаживать за Аллой, начался роман…  Супруги развелись, и Довлатова вышла замуж за Бороду в 2007 году. У них родились двое детей — Александра и Мария. Многодетной маме в этом году исполнится 48 лет, но в это сложно поверить. Довлатова прекрасно выглядит, и может смело публиковать фотографии в купальниках. Недавно она рассказала, что села на диету, занялась своей фигурой и сделала лазерную шлифовку лица. Этого ведущей было мало и в ход пошла тяжелая артиллерия в борьбе за молодость.
Алла Довлатова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Довлатова призналась, что сделала пластическую операцию. Ведущая сильно боялась за результат и возможные негативные последствия для всего организма. Тем не менее, она решилась на преображение. Доверившись советам хирурга, ведущая решила подтянуть лоб и кожу век, а также исправить возрастные изменения нижней трети лица. Алла выбрала безопасный метод омоложения, который исключает риск повреждения сосудов или нервов. Врач провел операцию эндоскопическим способом. Кстати, Довлатова доверилась тому же хирургу, который в прошлом избавил её от мешков под глазами. Стоит отметить, что ведущую много раз обвиняли в том, что она увеличила губы. Однако факт этого вмешательства она отрицает.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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