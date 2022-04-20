Филипп Киркоров подумывает сменить имя дочери

Певец Филипп Киркоров сделал для себя удивительное открытие. В 2011 году Филипп Киркоров и представить себе не мог, что его пути с Аллой Пугачевой разойдутся. Казалось, что ни развод, ни другие обстоятельства не разобьют звездную дружбу. Однако три года назад Примадонна вычеркнула бывшего мужа из своей жизни. Из-за чего это произошло, никто из артистов не признается. Филипп говорит, что по-прежнему любит и уважает Аллу Борисовну. Вот только немного жалеет, что назвал дочь в её честь. На днях Киркоров представил зрителям вариант, как он мог бы при рождении назвать свою наследницу. На эту мысль его натолкнула Регина Тодоренко, рассказавшая в эфире шоу «Маска» на НТВ, что её бабушку зовут Валенсия.Филипп Киркоров с детьми - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Если бы я знал раньше, я бы дочку так назвал. Представляешь, как красиво — Валенсия Филипповна!», — заявил Киркоров. Кто знает, может в будущем Филипп разрешит Алле-Виктории сменить имя? Возможно, дочка певца станет не Валенсией, а предложит свой вариант, который будет одобрен семейным советом. Стоит отметить, что звездные дети нередко меняют имена. Не так давно, например, дочка Валерии Анна Шульгина, официально стала Шеной. Кстати, её мама тоже в прошлом отказалась от имени Алла, которое ей дали при рождении.