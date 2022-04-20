Генпрокуратура: Ряд компаний после проверок передумали вводить режим простоя

11:34 Автор: Екатерина Кутузова

Некоторые организации пересмотрели свои решения о введении простоя после вмешательства прокуроров. Об этом заявила 20 апреля представитель Генпрокуратуры Наталья Емелькина на заседании экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в социальной сфере в Госдуме.

По ее словам, зачастую не подтверждается размещенная в интернете информация о прекращении деятельности компаний. Установлено, что до возобновления поставок товаров в режиме простоя находятся сотрудники ряда крупных торговых фирм с оплатой двух третей заработка, пояснила Емелькина.

«После вмешательства прокуратуры ряд организаций пересмотрели свои решения о введении простоя. Как правило, с целью оптимизации ситуации такие компании принимают срочные меры по изменению логистики, импортозамещению компонентов, участвующих в производственном процессе», — сказала она.

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