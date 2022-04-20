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Генпрокуратура: Ряд компаний после проверок передумали вводить режим простоя

Генпрокуратура: Ряд компаний после проверок передумали вводить режим простоя

11:34  Автор: Екатерина Кутузова



Некоторые организации пересмотрели свои решения о введении простоя после вмешательства прокуроров. Об этом заявила 20 апреля представитель Генпрокуратуры Наталья Емелькина на заседании экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в социальной сфере в Госдуме. 

По ее словам, зачастую не подтверждается размещенная в интернете информация о прекращении деятельности компаний. Установлено, что до возобновления поставок товаров в режиме простоя находятся сотрудники ряда крупных торговых фирм с оплатой двух третей заработка, пояснила Емелькина.

«После вмешательства прокуратуры ряд организаций пересмотрели свои решения о введении простоя. Как правило, с целью оптимизации ситуации такие компании принимают срочные меры по изменению логистики, импортозамещению компонентов, участвующих в производственном процессе», — сказала она.

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По материалам: pnp.ru

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