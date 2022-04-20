Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Какие книги стоит читать, чтобы улучшить энергетику

Какие книги стоит читать, чтобы улучшить энергетику

Книги — это великий источник знаний, духовного просветления и позитивной энергии. К сожалению, не все книги одинаково полезны для биополя. Эксперты рассказали, что нужно читать, чтобы усилить свою ауру.


Книги являются великолепными помощниками для нас с вами. Исключение составляет лишь тот случай, когда они лежат в беспорядке. Помните о пяти причинах прямо сейчас навести порядок в книжном шкафу.

Те книги, которые вам нравятся

Если вы начали читать что-то, главное, чтобы это вам нравилось. В противном случае ничего хорошего для биополя книга не принесет. Не важно, про что она. Если чтение доставляет вам удовольствие, значит ваши чакры открываются и становятся более производительными, а это приводит к улучшению самочувствия.

Если вы начали читать книгу, но у вас, скажем, есть принцип «начал, значит закончу», то большой пользы художественное произведение или книга с советами не принесет.

Те книги, которые полезны


Книги про улучшение энергетики. Очевидно, что если вам нужно укрепить свое биополе, то нужно читать книги о том, как это сделать. Если таковых нет, можно прочитать что-то про здоровье, что можно поставить в один ряд с трудами по ауре и духовным практикам.

Прикладная литература. Если вы занимаетесь спортом, можно прочитать что-то про это. Если вы бизнесмен или занимаетесь инвестициями, можно прочитать о том ,как вкладывать средства.

Литература про опыт других людей. Также можно прочить и биографию известного человека. Вообще, довольно много людей предпочитает читать именно такой жанр. Эксперты утверждают, что это действительно может быть полезным, ведь вы впитываете в себя опыт другого человека, знакомясь с его поступками, идеями, историей, характером. Читайте то, что поможет вам набраться опыта и познакомиться с какими-то жизненными хитростями.

Какие жанры книг полезны

Художественная литература, по мнению некоторых людей, не особо полезна. Они ошибаются, ведь когда вы рисуете у себя в голове различные образы, это развивает ваше креативное мышление. Вы думаете, размышляете, а это все очень полезно. Даже психологи утверждают, что это хорошо отражается на так называемом эмоциональном интеллекте, который определяет наши навыки общения.

Научная литература. Почему бы и нет? В науке точно нет ничего плохого. Если вас вдохновляет изучение чего-то важного, то вы всегда можете делать это. Главное, чтобы вы читали то, что вам действительно интересно. Тем, кто не любит цифры, книги по математике точно не зайдут.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Какие книги стоит читать, чтобы улучшить энергетику
Какие книги стоит читать, чтобы улучшить энергетику
Сыграть в бету Evil Dead: The Game можно будет на Xbox в ближайшие выходные
Сыграть в бету Evil Dead: The Game можно будет на Xbox в ближайшие
Релизный трейлер Turnip Boy Commits Tax Evasion — игра уже в Game Pass
Релизный трейлер Turnip Boy Commits Tax Evasion — игра уже в Game Pass
Андрей Краткий: Бизнес для думающих
Андрей Краткий: Бизнес для думающих
Новая игра по Star Wars от сценариста Uncharted находится в разработке
Новая игра по Star Wars от сценариста Uncharted находится в разработке
Кооперативный тактический экшен Research and Destroy выйдет в Game Pass в апреле
Кооперативный тактический экшен Research and Destroy выйдет в Game
Александр Сокуров передумал показывать свой фильм в Каннах, несмотря на личное приглашение организаторов
Александр Сокуров передумал показывать свой фильм в Каннах, несмотря
Microsoft уладила спор с композиторами музыки Halo
Microsoft уладила спор с композиторами музыки Halo
Еще 12 игр из Game Pass получили поддержку сенсорного управления
Еще 12 игр из Game Pass получили поддержку сенсорного управления
17 фото, которые являются доказательством того, что детские шалости — пилюля от грусти
17 фото, которые являются доказательством того, что детские шалости —
Максима Галкина будут допрашивать в Израиле
Максима Галкина будут допрашивать в Израиле
Татьяна Брухунова рассказала о своей беременности
Татьяна Брухунова рассказала о своей беременности

Топ на сегодня

Анастасия Решетова уже не влезает в свою одежду
Анастасия Решетова уже не влезает в свою одежду
Ксения Собчак не покупает сыну ни планшета, ни смартфона
Ксения Собчак не покупает сыну ни планшета, ни смартфона
Алла Довлатова поделилась подробностями романа с Дмитрием Нагиевым
Алла Довлатова поделилась подробностями романа с Дмитрием Нагиевым
Дмитрий Шепелев раскрыл свои секреты воспитания детей
Дмитрий Шепелев раскрыл свои секреты воспитания детей
Настя Ивлеева изменила свою жизнь после закрытия социальных сетей
Настя Ивлеева изменила свою жизнь после закрытия социальных сетей

Еще по теме

Энергетика книг: 5 причин навести порядок в книжном шкафу
Американские ученые назвали 6 обстоятельств, почему следует читать книги
Алексей Чайчиц хочет научиться понимать женщин
В Москве начались продажи книги «Гарри Поттер и проклятое дитя» на русском