Какие книги стоит читать, чтобы улучшить энергетику

Вадим Карасев

Книги — это великий источник знаний, духовного просветления и позитивной энергии. К сожалению, не все книги одинаково полезны для биополя. Эксперты рассказали, что нужно читать, чтобы усилить свою ауру.

Книги являются великолепными помощниками для нас с вами. Исключение составляет лишь тот случай, когда они лежат в беспорядке. Помните о пяти причинах прямо сейчас навести порядок в книжном шкафу.

Те книги, которые вам нравятся

Если вы начали читать что-то, главное, чтобы это вам нравилось. В противном случае ничего хорошего для биополя книга не принесет. Не важно, про что она. Если чтение доставляет вам удовольствие, значит ваши чакры открываются и становятся более производительными, а это приводит к улучшению самочувствия.

Если вы начали читать книгу, но у вас, скажем, есть принцип «начал, значит закончу», то большой пользы художественное произведение или книга с советами не принесет.

Те книги, которые полезны

Книги про улучшение энергетики. Очевидно, что если вам нужно укрепить свое биополе, то нужно читать книги о том, как это сделать. Если таковых нет, можно прочитать что-то про здоровье, что можно поставить в один ряд с трудами по ауре и духовным практикам.

Прикладная литература. Если вы занимаетесь спортом, можно прочитать что-то про это. Если вы бизнесмен или занимаетесь инвестициями, можно прочитать о том ,как вкладывать средства.

Литература про опыт других людей. Также можно прочить и биографию известного человека. Вообще, довольно много людей предпочитает читать именно такой жанр. Эксперты утверждают, что это действительно может быть полезным, ведь вы впитываете в себя опыт другого человека, знакомясь с его поступками, идеями, историей, характером. Читайте то, что поможет вам набраться опыта и познакомиться с какими-то жизненными хитростями.

Какие жанры книг полезны

Художественная литература, по мнению некоторых людей, не особо полезна. Они ошибаются, ведь когда вы рисуете у себя в голове различные образы, это развивает ваше креативное мышление. Вы думаете, размышляете, а это все очень полезно. Даже психологи утверждают, что это хорошо отражается на так называемом эмоциональном интеллекте, который определяет наши навыки общения.

Научная литература. Почему бы и нет? В науке точно нет ничего плохого. Если вас вдохновляет изучение чего-то важного, то вы всегда можете делать это. Главное, чтобы вы читали то, что вам действительно интересно. Тем, кто не любит цифры, книги по математике точно не зайдут.