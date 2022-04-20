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Ксения Собчак набросилась на Ксению Бородину

Ксения Собчак набросилась на Ксению Бородину
Ведущая и журналистка Ксения Собчак разоблачила свою коллегу. Как настоящая журналистка, Ксения Собчак старается тщательно проверять любую информацию. Оказалось, что того же нельзя сказать об экс-коллеге блондинки по «Дому-2» – Ксении Бородиной. Недавно брюнетка, не разобравшись в ситуации, опубликовала пост о несчастном деде из Чугуевского района, которого высадили из маршрутки из-за пары рублей. По словам Бородиной, бедному мужчине пришлось больше километра бежать за маршруткой, чтобы забрать из уезжающего транспорта свои вещи.
Ксения Бородина Въедливая Ксения Собчак, прочитав пост своей тезки, нашла в нем массу неточностей и поспешила растоптать беспечную звезду. В своем телеграм-канале журналистка подчеркнула, что в словах Бородиной есть много «неувязочек», за подробным разбором которых дело не стало. По информации Собчак, эта история произошла совсем в другом месте и в другое время. Причиной конфликта оказались вовсе не деньги, а намерение пассажира забраться в маршрутку с тачкой. Водитель же не просто высадил мужчину, а избил пассажира, после чего на первого было заведено уголовное дело, а контракт с перевозчиком местными властями был расторгнут, пишет. «Надо проверять», – сделала вывод самодовольная Собчак.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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