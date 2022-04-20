Маким Галкин внезапно вышел на связь и сделал гневное заявление

Шоумен и телеведущий Максим Галкин находится с семьей в Израиль с конца февраля. С тех пор СМИ периодически публикуют разные новости про звездную семью. Максим Галкин и Алла Пугачева второй месяц живут в Израиле и возвращаться в Россию пока не планируют. До недавнего времени у знаменитой пары все было отлично, но теперь над ними сгустились тучи. Новости с каждым днем приходят все более тревожные. Так, сообщается, что Максим Галкин стал свидетелем преступления. По информации СМИ, юморист отдыхал вместе с погибшим на пляже. Спустя какое-то время выяснилось, что мужчина утонул, а наш соотечественник оказался последним, кто видел его в живых. Это и стадо поводом для визита юмориста в полицейский участок. Там мужа Примадонны допросили и пока отпустили к семье. Максим Галкин не особо балует поклонников прямой речью из-за границы, но на этот раз он не стал отмалчиваться. Эти новости возмутили Галкина — он назвал их враньем и заказухой.Максим Галкин. Кадр видео «За свою актерскую жизнь я привык к небылицам. Но этот уровень заказного вранья достиг апофеоза», — возмущен Максим Галкин. Он уверен, что против него развернута целая очерняющая кампания в России. «У вас команда меня очернить, показать, как мне здесь плохо. Уже сказали, что я хожу по парикмахерским жалуюсь, что дети мои не могут устроиться в школу, что Алла в предынфарктном состоянии, что у нас все плохо. Возьмите эту бумажку, на которой вы все написали, разотрите ее хорошо и подотритесь», — не сдержал эмоции юморист. Тем не менее, есть даже свидетельства очевидцев, которые подтверждают, что юморист побывал в полицейском участке. Напомним, Максим Галкин с женой Аллой Пугачевой и детьми — 8-летними Лизой и Гарри — уехали из России в конце февраля. Они сняли большую виллу в Кесарии и организовали обучение детей онлайн. Ранее наследники знаменитой четы посещали частную школу в Подмосковье. Отъезд супругов наделал много шума, у юмориста оказались заморожены некоторые проекты. В итоге он анонсировал тур по Израилю, выступление состоится в мае. Пока же семейство наслаждается мягким израильским климатом, пока там не началась жара.А вот возвращаться в Россию они не планируют в ближайшее время, известно, что сейчас за их замком в подмосковной деревне Грязь присматривает домашний персонал.