Максим призналась, что любит прикидываться дурочкой

Певице Максим понравилось участие в музыкальном шоу. В первом полуфинальном выпуске шоу «Маска» на НТВ выступили сразу два специальных гостя в костюмах. Традиция приглашать звезд, которых жюри разоблачает сразу же после выступления, началась еще в первом сезоне. И на сей раз выступили Бычок и Мышка.Максим - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Если артиста в костюме Бычка жюри отгадало сразу, то с Мышкой пришлось потрудиться. Ни одна из версий судей не оказалась близка правде. В то время как милым зверьком оказалась певица МакSим. Для всех в зале это стало настоящим сюрпризом, неожиданным и очень приятным. Сама певица позже поделилась впечатлениями от своего участия в проекте «Обожаю прикидываться дурочкой», — призналась артистка. Это выступление на сцене для звезды стало первым после продолжительной паузы: прошлым летом МакSим два месяца лежала в коме из-за коронавируса.