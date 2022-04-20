Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Максим призналась, что любит прикидываться дурочкой

Максим призналась, что любит прикидываться дурочкой
Певице Максим понравилось участие в музыкальном шоу.   В первом полуфинальном выпуске шоу «Маска» на НТВ выступили сразу два специальных гостя в костюмах. Традиция приглашать звезд, которых жюри разоблачает сразу же после выступления, началась еще в первом сезоне. И на сей раз выступили Бычок и Мышка.
Максим - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Если артиста в костюме Бычка жюри отгадало сразу, то с Мышкой пришлось потрудиться. Ни одна из версий судей не оказалась близка правде. В то время как милым зверьком оказалась певица МакSим. Для всех в зале это стало настоящим сюрпризом, неожиданным и очень приятным. Сама певица позже поделилась впечатлениями от своего участия в проекте «Обожаю прикидываться дурочкой», — призналась артистка. Это выступление на сцене для звезды стало первым после продолжительной паузы: прошлым летом МакSим два месяца лежала в коме из-за коронавируса.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Assassin’s Creed Origins и другие игры Ubisoft в будущем добавят в Game Pass
Assassin’s Creed Origins и другие игры Ubisoft в будущем добавят в
Официально: 4 игры покинут Game Pass в конце апреля
Официально: 4 игры покинут Game Pass в конце апреля
Максим призналась, что любит прикидываться дурочкой
Максим призналась, что любит прикидываться дурочкой
Екатерина и Александр Стриженовы сходили в театр с младшей дочерью
Екатерина и Александр Стриженовы сходили в театр с младшей дочерью
Страстная пятница в 2022 году: что нельзя делать в самый скорбный день года
Страстная пятница в 2022 году: что нельзя делать в самый скорбный
Алена Косторная призналась, почему ушла от Этери Тутберидзе
Алена Косторная призналась, почему ушла от Этери Тутберидзе
Филипп Киркоров нашел мужа Алле Довлатовой
Филипп Киркоров нашел мужа Алле Довлатовой
Arcadegeddon выйдет на Xbox, ранее игра была консольным эксклюзивом Playstation 5
Arcadegeddon выйдет на Xbox, ранее игра была консольным эксклюзивом
Отмеченный наградами платформер They Always Run выйдет на Xbox
Отмеченный наградами платформер They Always Run выйдет на Xbox
Какие книги стоит читать, чтобы улучшить энергетику
Какие книги стоит читать, чтобы улучшить энергетику
Сыграть в бету Evil Dead: The Game можно будет на Xbox в ближайшие выходные
Сыграть в бету Evil Dead: The Game можно будет на Xbox в ближайшие
Релизный трейлер Turnip Boy Commits Tax Evasion — игра уже в Game Pass
Релизный трейлер Turnip Boy Commits Tax Evasion — игра уже в Game Pass

Топ на сегодня

Настя Ивлеева изменила свою жизнь после закрытия социальных сетей
Настя Ивлеева изменила свою жизнь после закрытия социальных сетей
Dress Code. В США прошли премьеры сериала "Газлит" и фильма "Варяг". Среди гостей — Джулия Робертс, Николь Кидман, Аня Тейлор-Джой
Dress Code. В США прошли премьеры сериала "Газлит" и фильма
Елена Проклова рассказала о серьезных последствиях инсульта
Елена Проклова рассказала о серьезных последствиях инсульта
Скидки на игры и DLC для Xbox в Microsoft Store — до 26 апреля
Скидки на игры и DLC для Xbox в Microsoft Store — до 26 апреля
"Все должны брать себя в руки": сооснователи бренда 12 Storeez рассказали о ведении бизнеса в условиях санкций
"Все должны брать себя в руки": сооснователи бренда 12

Еще по теме

Адвокат высказался о проблемах Максим
МакSим впервые после тяжелой болезни появилась на сцене
Ей очень тяжело! Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после госпитализации
Директор Максим прокомментировал ее предательство