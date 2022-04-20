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Марина Зудина поделилась фото подросшей внучки

Марина Зудина поделилась фото подросшей внучки
Внучка актрисы Марины Зудиной очень похожа на Олега Табакова, считают ее поклонники.    Как сейчас выглядит ее внучка, показала в социальных сетях Марина Зудина. Малышке Мие уже полтора годика. И, как отмечают многочисленные поклонники, она стала очень похожей на своего знаменитого дедушку Олега Табакова. «Копия дед!», «Как маленький Табаков!», «Одно лицо с Табаковым!», «Невероятное сходство!» — удивляются поклонники звездной семьи в Сети.
Внучка Марины Зудиной Отметим, что внучкой бабушку осчастливил сын Павел Табаков. Малышку родила его бывшая девушка актриса Софья Синицина. Наследник сообщил о дочке своей матери только через месяц после ее появления на свет. А увидела ее Марина Зудина еще позже из-за ковидных ограничений. «Появление дочки важно для Павла, для его взросления», — заметила актриса.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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