Мурашко рекомендовал на майских праздниках чаще гулять

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

12:13 Автор: Виктория Карташева

Источник: ТАСС

Во время майских праздников стоит пройти ревакцинацию, носить маски и чаще проводить время на свежем воздухе. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Согласно данным Роспотребнадзора,по итогам 15-й недели 2022 года в России зафиксировали 76 233 случаев заболевания коронавируса. Показатель заболеваемости снизился на 20,4 процента в сравнении с прошлой неделей. Однако, как подчеркнула 19 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова, несмотря на относительную стабилизацию ситуацию, еще рано говорить о завершении пандемии.





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«Меры классические — первое, это ревакцинация, в том числе после заболевания не позднее шести месяцев, мы рекомендуем соблюдать масочный режим в местах скопления людей и, конечно, в майские праздники больше находиться на свежем воздухе, это точно безопасно», — отметил Мурашко, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Глава Минздрава также ранее не исключил риск новой волны коронавирусной инфекции. В связи с этим ведомство ведет подготовку к возможному всплеску заболеваемости, добавил он.

#коронавирус #здравоохранение #праздники

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