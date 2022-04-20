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Мурашко рекомендовал на майских праздниках чаще гулять

Мурашко рекомендовал на майских праздниках чаще гулять

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


12:13  Автор: Виктория Карташева


Источник: ТАСС



Во время майских праздников стоит пройти ревакцинацию, носить маски и чаще проводить время на свежем воздухе. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Согласно данным Роспотребнадзора,по итогам 15-й недели 2022 года в России зафиксировали 76 233 случаев заболевания коронавируса. Показатель заболеваемости снизился на 20,4 процента в сравнении с прошлой неделей. Однако, как подчеркнула 19 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова, несмотря на относительную стабилизацию ситуацию, еще рано говорить о завершении пандемии.


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«Меры классические — первое, это ревакцинация, в том числе после заболевания не позднее шести месяцев, мы рекомендуем соблюдать масочный режим в местах скопления людей и, конечно, в майские праздники больше находиться на свежем воздухе, это точно безопасно», — отметил Мурашко, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Глава Минздрава также ранее не исключил риск новой волны коронавирусной инфекции. В связи с этим ведомство ведет подготовку к возможному всплеску заболеваемости, добавил он.



#коронавирус #здравоохранение #праздники

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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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