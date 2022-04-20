Мурашко рекомендовал на майских праздниках чаще гулять
Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать
12:13 Автор: Виктория Карташева
Источник: ТАСС
Во время майских праздников стоит пройти ревакцинацию, носить маски и чаще проводить время на свежем воздухе. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.
Согласно данным Роспотребнадзора,по итогам 15-й недели 2022 года в России зафиксировали 76 233 случаев заболевания коронавируса. Показатель заболеваемости снизился на 20,4 процента в сравнении с прошлой неделей. Однако, как подчеркнула 19 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова, несмотря на относительную стабилизацию ситуацию, еще рано говорить о завершении пандемии.
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«Меры классические — первое, это ревакцинация, в том числе после заболевания не позднее шести месяцев, мы рекомендуем соблюдать масочный режим в местах скопления людей и, конечно, в майские праздники больше находиться на свежем воздухе, это точно безопасно», — отметил Мурашко, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Глава Минздрава также ранее не исключил риск новой волны коронавирусной инфекции. В связи с этим ведомство ведет подготовку к возможному всплеску заболеваемости, добавил он.
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