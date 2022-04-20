Настю Каменских запретили в России

Певица Настя Каменских, как и многие другие звезды больше не смогут зарабатывать в России. Также в черный список вошли Антон Птушкин, Андрей Бедняков, Иван Дорн, Алан Бадоев, Монатик, Никита Алексеев, Макс Барских (Николай Бортник), Джамала, Надежда Дорофеева, Святослав Вакарчук, Андрей Данилко и многие другие. Практически все они еще недавно зарабатывали неплохие деньги в России, но с некоторых пор стали негативно отзываться о стране. Более того, рэпер Потап резко отзывался о российских звездах, которые не желали поддерживать его точку зрения по поводу происходящего в мире. «Я по ошибке даже записал песню с Олей Бузовой. Слава Богу, не выпустил ее и никогда не выпущу. Никогда мы не будем выступать у вас и получать ваши премии. Отказываюсь от всех премий, наград, песен», — негодовал 40-летний музыкант в адрес экс-ведущей «ДОМа-2».Настя Камеских с Потапом - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По поводу поведения Потапа резко высказалась юрист Катя Гордон, которая считает, что рэпер сошел с ума от ненависти и гнева по отношению к россиянам. «Господи, какое позорище… Я как юрист обращаюсь к Потапу и всем идиотам, слепым от своей злобы. Работайте над взбросами пореалистичнее. Вы издеваетесь над пацанами как звери, вы давно и много льете дерьмо на русских. Вы плевать хотели на тех журналистов, которые защищали вас. Вы тупо и слепо ненавидите. Могли бы извиниться. Но вы готовы замарать всех своей ненавистью. Чем дальше, тем больше я думаю, что антироссийская злоба в вас сидела давно и долго», — сетовала Екатерина. А ведь до недавнего времени коллега Потапа по шоу-бизнесу Макс Барских, по слухам, готов был петь для обеспеченных россиян. Правда, сам он поспешил опровергнуть подобную информацию, дабы не разочаровать украинских поклонников, сообщают «Известия». «Уже не знают что придумать. Во-первых, к вам ничего не летает, а во-вторых, у вас нет долларов. Хоть бы подумали, прежде чем писать фигню», — негодовал он.