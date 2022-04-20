Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Настю Каменских запретили в России

Настю Каменских запретили в России
Певица Настя Каменских, как и многие другие звезды больше не смогут зарабатывать в России. Также в черный список вошли Антон Птушкин, Андрей Бедняков, Иван Дорн, Алан Бадоев, Монатик, Никита Алексеев, Макс Барских (Николай Бортник), Джамала, Надежда Дорофеева, Святослав Вакарчук, Андрей Данилко и многие другие. Практически все они еще недавно зарабатывали неплохие деньги в России, но с некоторых пор стали негативно отзываться о стране. Более того, рэпер Потап резко отзывался о российских звездах, которые не желали поддерживать его точку зрения по поводу происходящего в мире. «Я по ошибке даже записал песню с Олей Бузовой. Слава Богу, не выпустил ее и никогда не выпущу. Никогда мы не будем выступать у вас и получать ваши премии. Отказываюсь от всех премий, наград, песен», — негодовал 40-летний музыкант в адрес экс-ведущей «ДОМа-2».
Настя Камеских с Потапом - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По поводу поведения Потапа резко высказалась юрист Катя Гордон, которая считает, что рэпер сошел с ума от ненависти и гнева по отношению к россиянам. «Господи, какое позорище… Я как юрист обращаюсь к Потапу и всем идиотам, слепым от своей злобы. Работайте над взбросами пореалистичнее. Вы издеваетесь над пацанами как звери, вы давно и много льете дерьмо на русских. Вы плевать хотели на тех журналистов, которые защищали вас. Вы тупо и слепо ненавидите. Могли бы извиниться. Но вы готовы замарать всех своей ненавистью. Чем дальше, тем больше я думаю, что антироссийская злоба в вас сидела давно и долго», — сетовала Екатерина. А ведь до недавнего времени коллега Потапа по шоу-бизнесу Макс Барских, по слухам, готов был петь для обеспеченных россиян. Правда, сам он поспешил опровергнуть подобную информацию, дабы не разочаровать украинских поклонников, сообщают «Известия». «Уже не знают что придумать. Во-первых, к вам ничего не летает, а во-вторых, у вас нет долларов. Хоть бы подумали, прежде чем писать фигню», — негодовал он.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Настю Каменских запретили в России
Настю Каменских запретили в России
Николай Басков набросился на Олега Тинькова
Николай Басков набросился на Олега Тинькова
Официально: Sonic Origins выходит 23 июня, подробности изданий
Официально: Sonic Origins выходит 23 июня, подробности изданий
Новый геймплей TMNT: Shredder’s Revenge с прохождением двух уровней и релизное окно
Новый геймплей TMNT: Shredder’s Revenge с прохождением двух уровней и
Пелагея, вернувшись с гастролей, показала подросшую дочку
Пелагея, вернувшись с гастролей, показала подросшую дочку
Адвокат Максима Галкина был задержан
Адвокат Максима Галкина был задержан
В Aliens: Fireteam Elite стартовал третий сезон с новым контентом
В Aliens: Fireteam Elite стартовал третий сезон с новым контентом
Объявлена дата релиза Loot River, игра сразу будет в Game Pass
Объявлена дата релиза Loot River, игра сразу будет в Game Pass
8 типов бабников, с которыми встречалась каждая из нас
8 типов бабников, с которыми встречалась каждая из нас
Секс и "бабушкины" трусы: 12 российских брендов с нижним бельем на любой случай
Секс и "бабушкины" трусы: 12 российских брендов с нижним
Великая среда 20 апреля 2022 года: история и приметы праздничного дня
Великая среда 20 апреля 2022 года: история и приметы праздничного дня
Руководитель дизайна интерфейсов Xbox Крис Новак покидает Microsoft
Руководитель дизайна интерфейсов Xbox Крис Новак покидает Microsoft

Топ на сегодня

Александр Сокуров передумал показывать свой фильм в Каннах, несмотря на личное приглашение организаторов
Александр Сокуров передумал показывать свой фильм в Каннах, несмотря
Microsoft уладила спор с композиторами музыки Halo
Microsoft уладила спор с композиторами музыки Halo
Андрей Краткий: Бизнес для думающих
Андрей Краткий: Бизнес для думающих
Новая игра по Star Wars от сценариста Uncharted находится в разработке
Новая игра по Star Wars от сценариста Uncharted находится в разработке
Алена Косторная призналась, почему ушла от Этери Тутберидзе
Алена Косторная призналась, почему ушла от Этери Тутберидзе

Еще по теме

Катя Гордон назвала Потапа идиотом
Похудевшие Потап и Настя удивили поклонников (фото)
Потап и Настя Каменских больше не вместе: почему?
Настя Каменских поделилась снимками из семейного архива (ФОТО)