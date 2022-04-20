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Николай Басков набросился на Олега Тинькова

Николай Басков набросился на Олега Тинькова
Певец Николай Басков сделал громкое заявление. Артист в «Телеграме» раскритиковал бизнесмена Олега Тинькова, который негативно высказался о россиянах, оскорбив их. «Предлагаю переименовать «Тинькофф банк» в «Z банк» и лишить его российского гражданства», сказал Николай Басков.
Николай Басков - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Ранее Олег Тиньков раскритиковал тех россиян, кто поддерживает власти в связи с событиями на Украине. При этом бизнесмен не стал стесняться в выражениях. Заметим, что сам Олег Тиньков уже давно живет за рубежом. При этом он не состоит в совете директоров финансовой организации. Предприниматель уже несколько лет не принимает ключевые решения в компании группы «Тинькофф».  
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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