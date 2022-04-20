Николай Басков рассказал о своем отношении к украинским звездам

Певец Николай Басков высказал свое мнение о тех, кто оскорбляет Россию. Артист сформулировал свое отношение к происходящему в шоу-бизнесе. Сложившуюся ситуацию артист назвал уникальной. Басков также отрицает наличие каких-либо разногласий внутри российского шоу-бизнеса. «Я бы сказал, что раскола на нашей эстраде нет. Те люди, которые формируют свою жизнь в России, объединяются, ездят по благотворительным концертам, поддерживают и беженцев, и наших военных. Ситуация, которая происходит, уникальная…» — высказался Николай Басков в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ.Николай Басков - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Николай Басков дал понять, что коллеги, позволившие себе резко высказаться в адрес России и ее граждан, для него перестали существовать. «Что касается украинских артистов, с которыми делили и сцену, и премии… То после подобных высказываний эти люди для меня уже не существуют как коллеги», — добавил Николай Басков.