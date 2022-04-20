Новый геймплей экшен-RPG Steelrising про автоматона во Франции 19 века

Вадим Карасев





Несколько дней назад разработчики Steelrising объявили, что переносят дату релиза своей игры. Проект изначально планировали выпустить летом 2022 года, но теперь он выйдет только 8 сентября.

Несмотря на перенос, разработчики активно делятся с прессой возможностью освещать игру Steelrising. Портал IGN опубликовал новый 5-минутный ролик, где демонстрируется геймплей Steelrising. В видео можно посмотреть на локации, сражения с обычными врагами и даже противостояние боссу. Плюс в видео демонстрируется интерфейс игры — инвентарь, способности и многое другое.

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Steelrising — это игра, в которой предстоит взять на себя роль автоматона, вступившего в сопротивление королевской армии. События разворачиваются в альтернативной Франции 19 века.