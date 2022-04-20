Новый геймплей TMNT: Shredder’s Revenge с прохождением двух уровней и релизное окно

Вадим Карасев





Создатели долгожданного проекта TMNT: Shredder’s Revenge поделились новой информацией об игре через портал IGN. Опубликован геймплейный ролик, в котором можно посмотреть прохождение первых двух уровней. Первый из них переносит игроков в студию Шестого канала, а второй предлагает главным героям сражения на улицах Нью-Йорка.

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Помимо демонстрации нового геймплея, разработчики TMNT: Shredder’s Revenge объявили релизное окно. Проект появится на Xbox One, Xbox Series X | S, PC и других актуальных игровых платформах летом этого года.

Напомним, что TMNT: Shredder’s Revenge — это новая игра, выполненная в стилистике классиического ретро-битемапа. Проект даст возможность сыграть не только за четырех черепашек, но и за других известных героев — уже заявлены Эйприл и Сплинтер.