Новый трейлер Game Pass демонстрирует лучшие игры для PC японским игрокам





Японский игровой рынок важен для Microsoft, несмотря на не самую большую популярность Xbox на нем. Microsoft старается продвигать на японском рынке не только Xbox Game Pass, но и PC Game Pass, аудитория игроков на PC в Японии заметно выше, чем аудитория игроков на Xbox.

На японском Youtube-канале Xbox появилась новая реклама игрового сервиса PC Game Pass. В нем демонстрируются лучшие проекты, в которые можно сыграть по подписке — «от игр, в которые можно играть с первого дня выпуска, до популярных компьютерных игр», говорится в рекламе. Ниже можно ее посмотреть.

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Напомним, что подписка PC Game Pass является частью Game Pass Ultimate, но ее можно оформить и отдельно.