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Объявлена дата релиза Loot River, игра сразу будет в Game Pass

Объявлена дата релиза Loot River, игра сразу будет в Game Pass


Разработчики из straka.studio объявили дату релиза проекта Loot River, который давно ждут любители рогаликов. Проект станет доступен игрокам уже 3 мая 2022 года, сразу после релиза он будет добавлен в подписку Game Pass на Xbox One, Xbox Series X | S и PC.

Loot River — игра, которую можно было опробовать в прошлом году на Xbox в рамках демо-версии к The Game Awards 2021. Проект представляет собой экшен-рогалик с динамичными сражениями, и он получил высокие оценки от игроков на этапе демо.

Ниже можно посмотреть один из последних трейлеров Loot River, представленных разработчиками.


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По материалам: newxboxone

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