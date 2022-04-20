Официально: 4 игры покинут Game Pass в конце апреля

Вадим Карасев





Сегодня стало известно об играх, которые пополнят подписку Game Pass до конца апреля. Вместе с тем, официально объявили о проектах, которые будут удалены из подписки. Ранее из приложения Game Pass можно было узнать о проектах, готовящихся к удалению из подписки. Но, как оказалось, по факту таких игр будет больше, чем изначально отображалось в приложении.

Из Game Pass в конце месяца, 30 апреля, удалят следующие 4 игры:

Cricket 19 (Xbox, PC, xCloud)Outlast 2 (Xbox, PC, xCloud)Secret Neighbor (Xbox, PC, xCloud)Streets of Rage 4 (Xbox, PC, xCloud)

Напомним, что в начальном варианте не говорилось о планах убрать из подписки Game Pass в конце месяца игру Secret Neighbor.