Ольга Орлова проходит ужасные процедуры ради красоты

44-летняя ведущая и певица Ольга Орлова рассказала, через что ей приходится проходить. Ведущая «Дома-2» связала свою жизнь с новым возлюбленным еще прошлой осенью и с тех пор прямо-таки лучится счастьем. Поклонники считают, что паре стоит подумать о детях, ведь Ольга Орлова еще вполне способна зачать ребенка и вновь испытать радость материнства. Сама знаменитость, кажется, согласна, но относится к зачатию в своем возрасте как к настоящему дару свыше. В недавнем интервью Ольга Орлова откровенно призналась, что они с супругом задумываются о детском вопросе. Впрочем, об искусственном или естественном оплодотворении идет речь, блондинка говорить не стала – не захотела распространяться на тему возможной беременности дабы не сбивать вибрации.Ольга Орлова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Сейчас Орлову волнует другая проблема – у блондинки в последнее время стали сильно выпадать волосы. Чтобы решить это проблему, певица отправилась к косметологу на мезотерапию кожи головы. В ходе процедуры голову блондинки обкололи буквально вдоль и поперек. При этом знаменитость мужественно снесла боль. Ради красоты женщины действительно способны на большие жертвы. Кадры с экзекуцией в кабинете косметолога Ольга Орлова показала в своих соцсетях, чем вызвала бурную реакцию у подписчиц, боящихся уколов.