Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ольга Орлова проходит ужасные процедуры ради красоты

Ольга Орлова проходит ужасные процедуры ради красоты
44-летняя ведущая и певица Ольга Орлова рассказала, через что ей приходится проходить. Ведущая «Дома-2» связала свою жизнь с новым возлюбленным еще прошлой осенью и с тех пор прямо-таки лучится счастьем. Поклонники считают, что паре стоит подумать о детях, ведь Ольга Орлова еще вполне способна зачать ребенка и вновь испытать радость материнства. Сама знаменитость, кажется, согласна, но относится к зачатию в своем возрасте как к настоящему дару свыше. В недавнем интервью Ольга Орлова откровенно призналась, что они с супругом задумываются о детском вопросе. Впрочем, об искусственном или естественном оплодотворении идет речь, блондинка говорить не стала – не захотела распространяться на тему возможной беременности дабы не сбивать вибрации.
Ольга Орлова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Сейчас Орлову волнует другая проблема – у блондинки в последнее время стали сильно выпадать волосы. Чтобы решить это проблему, певица отправилась к косметологу на мезотерапию кожи головы. В ходе процедуры голову блондинки обкололи буквально вдоль и поперек. При этом знаменитость мужественно снесла боль. Ради красоты женщины действительно способны на большие жертвы. Кадры с экзекуцией в кабинете косметолога Ольга Орлова показала в своих соцсетях, чем вызвала бурную реакцию у подписчиц, боящихся уколов.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Ольга Орлова проходит ужасные процедуры ради красоты
Ольга Орлова проходит ужасные процедуры ради красоты
Assassin’s Creed Origins и другие игры Ubisoft в будущем добавят в Game Pass
Assassin’s Creed Origins и другие игры Ubisoft в будущем добавят в
Официально: 4 игры покинут Game Pass в конце апреля
Официально: 4 игры покинут Game Pass в конце апреля
Максим призналась, что любит прикидываться дурочкой
Максим призналась, что любит прикидываться дурочкой
Екатерина и Александр Стриженовы сходили в театр с младшей дочерью
Екатерина и Александр Стриженовы сходили в театр с младшей дочерью
Страстная пятница в 2022 году: что нельзя делать в самый скорбный день года
Страстная пятница в 2022 году: что нельзя делать в самый скорбный
Алена Косторная призналась, почему ушла от Этери Тутберидзе
Алена Косторная призналась, почему ушла от Этери Тутберидзе
Филипп Киркоров нашел мужа Алле Довлатовой
Филипп Киркоров нашел мужа Алле Довлатовой
Arcadegeddon выйдет на Xbox, ранее игра была консольным эксклюзивом Playstation 5
Arcadegeddon выйдет на Xbox, ранее игра была консольным эксклюзивом
Отмеченный наградами платформер They Always Run выйдет на Xbox
Отмеченный наградами платформер They Always Run выйдет на Xbox
Какие книги стоит читать, чтобы улучшить энергетику
Какие книги стоит читать, чтобы улучшить энергетику
Сыграть в бету Evil Dead: The Game можно будет на Xbox в ближайшие выходные
Сыграть в бету Evil Dead: The Game можно будет на Xbox в ближайшие

Топ на сегодня

Настя Ивлеева изменила свою жизнь после закрытия социальных сетей
Настя Ивлеева изменила свою жизнь после закрытия социальных сетей
Елена Проклова рассказала о серьезных последствиях инсульта
Елена Проклова рассказала о серьезных последствиях инсульта
Dress Code. В США прошли премьеры сериала "Газлит" и фильма "Варяг". Среди гостей — Джулия Робертс, Николь Кидман, Аня Тейлор-Джой
Dress Code. В США прошли премьеры сериала "Газлит" и фильма
Скидки на игры и DLC для Xbox в Microsoft Store — до 26 апреля
Скидки на игры и DLC для Xbox в Microsoft Store — до 26 апреля
"Все должны брать себя в руки": сооснователи бренда 12 Storeez рассказали о ведении бизнеса в условиях санкций
"Все должны брать себя в руки": сооснователи бренда 12

Еще по теме

Ольга Орлова рассказала, что муж живет у нее
Ольга Орлова рассказала о расставаниях с мужчинами
Ольга Орлова рассказала о будущем ребенке
Ольга Орлова прошлась по Евровидению