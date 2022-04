Отмеченный наградами платформер They Always Run выйдет на Xbox

Вадим Карасев





Студия Alawar сообщила, что игра They Always Run, которая в октябре прошлого года вышла в Steam, доберется до Xbox One, Playstation 4 и Switch. Релиз игры на консолях назначили на 19 мая 2022 года.

Игра They Always Run рассказывает о трехруком наемнике, который берется за самые опасные задания по поиску преступников в галактике. По жанру игра представляет собой платформер с боковой прокруткой. Наличие третьей руки у главного героя позволяет ему получать преимущества в сражениях, бросая во врагов различные предметы окружения и разрушая препятствия.

Игра They Always Run была хорошо воспринята на PC, и она даже сумела завоевать несколько наград в прошлом году. В первую очередь, в проекте отмечают его необычный визуальный стиль.

