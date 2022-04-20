Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Отмеченный наградами платформер They Always Run выйдет на Xbox

Отмеченный наградами платформер They Always Run выйдет на Xbox


Студия Alawar сообщила, что игра They Always Run, которая в октябре прошлого года вышла в Steam, доберется до Xbox One, Playstation 4 и Switch. Релиз игры на консолях назначили на 19 мая 2022 года.

Игра They Always Run рассказывает о трехруком наемнике, который берется за самые опасные задания по поиску преступников в галактике. По жанру игра представляет собой платформер с боковой прокруткой. Наличие третьей руки у главного героя позволяет ему получать преимущества в сражениях, бросая во врагов различные предметы окружения и разрушая препятствия.

Игра They Always Run была хорошо воспринята на PC, и она даже сумела завоевать несколько наград в прошлом году. В первую очередь, в проекте отмечают его необычный визуальный стиль.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Алена Косторная призналась, почему ушла от Этери Тутберидзе
Алена Косторная призналась, почему ушла от Этери Тутберидзе
Филипп Киркоров нашел мужа Алле Довлатовой
Филипп Киркоров нашел мужа Алле Довлатовой
Arcadegeddon выйдет на Xbox, ранее игра была консольным эксклюзивом Playstation 5
Arcadegeddon выйдет на Xbox, ранее игра была консольным эксклюзивом
Отмеченный наградами платформер They Always Run выйдет на Xbox
Отмеченный наградами платформер They Always Run выйдет на Xbox
Какие книги стоит читать, чтобы улучшить энергетику
Какие книги стоит читать, чтобы улучшить энергетику
Сыграть в бету Evil Dead: The Game можно будет на Xbox в ближайшие выходные
Сыграть в бету Evil Dead: The Game можно будет на Xbox в ближайшие
Релизный трейлер Turnip Boy Commits Tax Evasion — игра уже в Game Pass
Релизный трейлер Turnip Boy Commits Tax Evasion — игра уже в Game Pass
Андрей Краткий: Бизнес для думающих
Андрей Краткий: Бизнес для думающих
Новая игра по Star Wars от сценариста Uncharted находится в разработке
Новая игра по Star Wars от сценариста Uncharted находится в разработке
Кооперативный тактический экшен Research and Destroy выйдет в Game Pass в апреле
Кооперативный тактический экшен Research and Destroy выйдет в Game
Александр Сокуров передумал показывать свой фильм в Каннах, несмотря на личное приглашение организаторов
Александр Сокуров передумал показывать свой фильм в Каннах, несмотря
Microsoft уладила спор с композиторами музыки Halo
Microsoft уладила спор с композиторами музыки Halo

Топ на сегодня

Маньяк настиг Анастасию Макееву
Маньяк настиг Анастасию Макееву
Настя Ивлеева изменила свою жизнь после закрытия социальных сетей
Настя Ивлеева изменила свою жизнь после закрытия социальных сетей
Дмитрий Шепелев раскрыл свои секреты воспитания детей
Дмитрий Шепелев раскрыл свои секреты воспитания детей
Елена Проклова рассказала о серьезных последствиях инсульта
Елена Проклова рассказала о серьезных последствиях инсульта
Dress Code. В США прошли премьеры сериала "Газлит" и фильма "Варяг". Среди гостей — Джулия Робертс, Николь Кидман, Аня Тейлор-Джой
Dress Code. В США прошли премьеры сериала "Газлит" и фильма

Еще по теме

Высокооцененный платформер Vagante доберется до Xbox уже в январе
Time Loader доберется до Xbox в 2022 году, хвалебный трейлер игры
Игра Agent Intercept доберется до приставок Xbox One и Xbox Series X | S
Unbound: Worlds Apart доберется до Xbox в феврале 2022 года