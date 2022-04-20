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Пелагея, вернувшись с гастролей, показала подросшую дочку

Пелагея, вернувшись с гастролей, показала подросшую дочку
35-летняя певица Пелагея  после долгой разлуки встретилась с  5-летней дочерью Таисией. Пелагея объявила, что вернулась в Москву после долго отсутствия. Артистка не уезжала на отдых или лечение за границу, как некоторые ее звездные коллеги, а колесила с концертами по Уралу и Сибири. На время гастролей дочь звезды эстрады оставалась в столице с бабушкой, но теперь Пелагея воссоединилась с наследницей. Целый день артистка провела вместе с девочкой, о чем сообщила подписчикам в своем Telegram-канале. Певица сводила наследницу в популярный парк аттракционов, а потом опубликовала в соцсети их совместное счастливое фото. Многие отметили, что 5-летняя Таисия, которую Пелагея родила в браке с хоккеистом Иваном Телегиным, заметно выросла за последнее время и стала еще больше похожа на звездную маму.
Певица Пелагея с дочерью Таисией «А Тася с каждым днем все сильнее на Полю становится похожа», «Какая кукла растет — мамина радость!», «Поздравляем с успешным завершением ваших гастролей и долгожданной встречей со своим чудом!» — восхитились фоловеры в комментариях. Напомним, певица Пелагея впервые стала мамой в январе 2017 года. Девочка появилась на свет во втором браке артистки, однако наличие ребенка не уберегло исполнительницу от развода, закончившегося громким скандалом из-за раздела имущества. Звезде эстрады пришлось долго судиться с Телегиным из-за собственности, нажитой за время их совместной жизни, а также за алименты на дочь. Ходили слухи, что хоккеист пытается утаить от экс-супруги часть недвижимости, переписав все на родственников, и в то же время претендует на долю от доходов Пелагеи.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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