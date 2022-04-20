Порядок заключения концессий в сфере транспорта решили уточнить

Тема: Пленарное заседание Госдумы 20 апреля 2022 года

15:55 Автор: Анна Шушкина

Законопроект: № 1222896-7

Особенности заключения концессионных соглашений в сфере транспорта решили уточнить, в том числе, предусмотреть право субъектов РФ выступать в качестве стороны таких соглашений. Законопроект с такой нормой принят во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 20 апреля.

Законопроект уточняет порядок заключения концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве, а также соглашений о муниципально-частном партнерстве в области перевозок троллейбусами и трамваями. К объектам концессионных соглашений предлагается отнести подвижной состав, технологически связанный с объектами инфраструктуры транспорта общего пользования. В целях консолидации ресурсов для реализации проектов по развитию общественного транспорта на региональном уровне предусматривается возможность участия субъекта РФ в качестве стороны концессионного соглашения, концедентом по которому является муниципальное образование.

Упрощается процедура получения права на перевозки городским наземным электрическим транспортом в случае, если при их выполнении используются объекты концессионного соглашения. Исключаются избыточные дополнительные конкурсные процедуры, которые вынуждены проходить инвесторы для получения такого права.

Чтобы обеспечить ценовую доступность транспортных услуг для населения, устанавливается, что размер регулируемого тарифа на перевозки с использованием объектов концессионного соглашения не должны превышать максимального размера такого тарифа в пределах муниципальных образований или субъектов РФ.

Эти меры позволят привлечь частные инвестиции в развитие общественного городского транспорта и обновить не только парк устаревших троллейбусов и трамваев, но и всю инфраструктуру, которая во многих городах сильно изношена: пути, остановки, электроподстанции, контактные сети.





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Председатель Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев («Единая Россия») напомнил, что во время принятия законопроекта в первом чтении в январе 2022 года Госдума одновременно приняла постановление по нему. «Было высказано много замечаний, и все предложения, отраженные в постановлении были учтены и законопроект был подготовлен ко второму чтению», — сказал депутат.

Так, из документа исключили полностью возможность участия в концессиях в сфере городского, пассажирского транспорта иностранных граждан и предприятий, отметил Москвичев. «И самое основное: мы закрепили нормы, чтобы граждане России и российские юридические предприятия не могли передать акции иностранным компаниям. Здесь полностью обеспечена прозрачность», — сказал политик. Законопроект планируется рассмотреть в третьем чтении 21 апреля.

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