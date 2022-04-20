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Принц Гарри рассказал о жизни в США, их с Меган Маркл детях и недавней встрече с королевой Елизаветой II

Принц Гарри рассказал о жизни в США, их с Меган Маркл детях и недавней встрече с королевой Елизаветой II

В эти дни принц Гарри и Меган Маркл в центре внимания мировой прессы: пара впервые после переезда в США встретилась с королевой Елизаветой II, а дальше отправилась в Нидерланды, чтобы присутствовать на "Играх непобежденных" (Invictus Games), основанных когда-то принцем. Во время этой поездки 37-летний Гарри дал редкое интервью — пообщался с ведущей телеканала Today, которой рассказал, что доволен жизнью в Америке.


Как признается принц, временами он чувствует "потрясающее умиротворение" — насколько это возможно, "учитывая все, что происходит в мире". По поводу своего нового места жительства Гарри сказал:

Знаете, на сегодняшний день домом для меня стали Соединенные Штаты, и я это чувствую. Нас приняли там с распростертыми объятиями, в Санта-Барбаре прекрасные люди.

Теперь, как уверяет принц, он и Меган — обычные работающие из дома родители, которым не всегда легко совмещать дела с воспитанием маленьких детей. Напомним, сыну пары Арчи два года, их дочке Лилибет 10 месяцев. В поездку по Европе родители малышей с собой не взяли.

Работа из дома — иногда не совсем то, чем кажется. Арчи обожает мешать, когда у нас видеозвонки в Zoom, зато с его помощью мы научились их быстро заканчивать, что тоже полезно.

По словам Гарри, особую гармонию он обретает, когда кому-то помогает, а в настоящее время сконцентрирован на том, чтобы сделать счастливой свою семью:

Что-то вроде моей ежедневной мантры — мысль о том, чтобы стараться сделать этот мир лучше для моих детей.


Принц Гарри и Меган Маркл с детьми

Рассказал Гарри и про недавнюю встречу с бабушкой: как говорит Гарри, он и Меган попили чаю с королевой во дворце, все прошло в дружеской атмосфере:

Было очень приятно увидеться с ней (Елизаветой II. — Прим. ред.). Она в отличной форме. И постоянно шутит, у нее прекрасное чувство юмора. А мне всегда важно быть уверенным в том, что она защищена, что окружена правильными людьми.

Именно чувство юмора и умение не относиться к жизни чересчур серьезно Гарри назвал лучшей чертой характера своей бабушки.

Принц поделился мыслями о том, что было бы хорошо привезти детей в Великобританию на торжества по случаю платинового юбилея правления королевы, но он еще не уверен насчет этого в связи с "вопросами безопасности и так далее".

Также Гарри признался, что с появлением собственных детей стал еще больше вспоминать свою мать, покойную принцессу Диану:

Я ощущаю ее присутствие практически всегда, но однозначно в последние два года еще сильнее, чем когда-либо раньше. Она смотрит на нас.

Посещение "Игр непобежденных", в которых участвуют военные, травмированные во время службы, — первый визит Гарри и Меган в Европу после "Мегзита". Несколько дней назад супруги присутствовали на торжественной церемонии открытия в Гааге, где одним из самых запоминающихся моментов стал их поцелуй перед зрителями. 



Маргарита Дорошевич
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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