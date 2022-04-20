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Птичий грипп H5N1 угрожает белоголовым орланам

Птичий грипп H5N1 угрожает белоголовым орланам

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, по меньшей мере 36 белоголовых орланов погибли с февраля из-за высокопатогенного птичьего гриппа H5N1. Гибель белоголовых орланов от птичьего гриппа отмечена во Флориде, Небраске, Огайо, Джорджии, Канзасе, Южной Каролине и ряде других штатов. У птиц, зараженных вирусом, отмечаются судороги, и они не могут встать.

К началу 1960-х годов белоголовый орлан, считающийся национальным символом Соединенных Штатов, оказался на грани исчезновения. В 1963 году осталось всего 417 гнездящихся пар. С тех пор охранные меры, запрет использования ДДТ в сельском хозяйстве и ограничение применения ядовитых ловушек для койотов способствовали восстановлению этого вида. В 1990-х годах в большинстве штатов США белоголового орлана перевели из исчезающих видов в уязвимые, а в 2007 году его даже исключили из уязвимых видов. Год назад был опубликован отчет Службы охраны рыболовства и дикой природы США, согласно которому численность белоголовых орланов в стране увеличилась в четыре раза по сравнению с 2009 годом. В течение сезона размножения 2019 года было обнаружено 316 700 особей и зарегистрировано 71 400 гнездящихся пар.

Сейчас с эпидемией высокопатогенного птичьего гриппа борются американские птицеводы, вспышки болезни зафиксированы в 27 штатах. В Айове, ведущем штате страны по производству яиц, владельцы птицефабрик были вынуждены уничтожить более 13 миллионов кур и индеек, пораженных вирусом. В общей сложности фермеры по всей стране забили почти 27 миллионов кур и индеек, чтобы помочь остановить распространение вируса. Это самая смертоносная вспышка птичьего гриппа в США с 2014–2015 годов, когда 50 миллионов кур и индеек погибли либо от болезни, либо в результате усилий по предотвращению ее распространения. Хотя специалисты не могут предсказать долгосрочные последствия новой вспышки, многие обеспокоены ее потенциальным воздействием на стоимость продуктов питания и на популяции диких птиц, которые уже сокращаются.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, хотя вирус опасен для птиц, он редко поражает людей. Однако федеральное агентство отмечает, что люди могут заразиться, если они проводят много времени рядом с больными птицами, не используя при этом надлежащие средства защиты органов дыхания или глаз, и вирусы в достаточном количестве проникают им в нос, рот, глаза или легкие. Случаи птичьего гриппа среди людей встречаются редко, но могут вызывать глазные инфекции, симптомы верхних дыхательных путей, пневмонию и даже смерть. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, вирус H5N1 плохо передается от человека к человеку.

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По материалам: polit.ru

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