Работающим подросткам предлагают дать право распоряжаться своими персональными данными

00:47 Автор: Екатерина Кутузова

Законопроект: № 305068-7

Подростки с 14 лет могут получить право давать согласие на обработку своих персональных данных в случае, если это необходимо для их работы. Такой законопроект планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию.

Согласно законодательству, начиная с 14 лет молодые люди могут начать работать. По предварительной оценке экспертов число несовершеннолетних трудящихся в России может доходить до одного миллиона, говорится в пояснительной записке.

«Таким образом, целесообразно предоставить несовершеннолетним трудящимся право самостоятельно давать согласие на обработку их персональных данных работодателю, если такая обработка необходима в связи с осуществлением трудовой деятельности», — следует из документа.





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