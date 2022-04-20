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Работающим подросткам предлагают дать право распоряжаться своими персональными данными

Работающим подросткам предлагают дать право распоряжаться своими персональными данными

00:47  Автор: Екатерина Кутузова


Законопроект: № 305068-7



Подростки с 14 лет могут получить право давать согласие на обработку своих персональных данных в случае, если это необходимо для их работы. Такой законопроект планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию.

Согласно законодательству, начиная с 14 лет молодые люди могут начать работать. По предварительной оценке экспертов число несовершеннолетних трудящихся в России может доходить до одного миллиона, говорится в пояснительной записке.

«Таким образом, целесообразно предоставить несовершеннолетним трудящимся право самостоятельно давать согласие на обработку их персональных данных работодателю, если такая обработка необходима в связи с осуществлением трудовой деятельности», — следует из документа.


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Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.



#дети #работа #персональные данные


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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