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Регионы предлагают освободить от погашения долгов по бюджетным кредитам в 2022 году

Регионы предлагают освободить от погашения долгов по бюджетным кредитам в 2022 году

00:57  Автор: Екатерина Кутузова


Законопроект: № 98432-8



Регионам могут предоставить возможность не погашать в 2022 году задолженности по бюджетным кредитам. Такой законопроект планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию.

Законопроект с поправками в Бюджетный кодекс приняли в первом чтении 5 апреля. Документ подготовили для обеспечения развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления.

Согласно документу, на 2029 год переносится погашение регионами задолженности по бюджетным кредитам. Также регионам из федерального бюджета предлагают дать кредиты на погашение рыночных заимствований, сложившихся на 1 января 2022 года и подлежащих погашению в период с марта включительно по декабрь 2022 года.

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Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.



#кредиты #в регионах


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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