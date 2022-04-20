Регионы предлагают освободить от погашения долгов по бюджетным кредитам в 2022 году

00:57 Автор: Екатерина Кутузова

Законопроект: № 98432-8

Регионам могут предоставить возможность не погашать в 2022 году задолженности по бюджетным кредитам. Такой законопроект планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию.

Законопроект с поправками в Бюджетный кодекс приняли в первом чтении 5 апреля. Документ подготовили для обеспечения развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления.

Согласно документу, на 2029 год переносится погашение регионами задолженности по бюджетным кредитам. Также регионам из федерального бюджета предлагают дать кредиты на погашение рыночных заимствований, сложившихся на 1 января 2022 года и подлежащих погашению в период с марта включительно по декабрь 2022 года.

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