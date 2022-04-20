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Рената Литвинова в экстравагантном платье прогулялась по Парижу

Рената Литвинова в экстравагантном платье прогулялась по Парижу
55-летняя актриса и режиссер Рената Литвинова выбрала экстравагантный образ для прогулки в Париже. Рената Литвинова в конце февраля улетела из России. За это время артистка посетила Бельгию, где учится ее дочь, съездила в Лондон вместе с  Земфирой, а потом обосновалась в Париже. У Литвиновой возникли проблемы со здоровьем, и она прошла курс лечения в местной клинике. Выписавшись из больницы, актриса занялась работой и вернулась к стильным образам. Рената  любит носить нестандартные наряды не только на светских мероприятиях, но и в обычной жизни. Сегодня звезда показала, в каком наряде вышла на променад. Литвинова выбрала черное платье люксового бренда Balenciaga с открытыми плечами и острыми углами плотного материала. Удачный фасон прекрасно подчеркнул  талию актрисы. Фотограф запечатлел ее перед выходом из парижской парадной.
Рената Литвинова «Всё-таки нужно иногда выходить наружу», — подписала фото телезвезда. Поклонники с восторгом отреагировали на снимок теледивы. Многие отметили, что Ренате подходит французский образ жизни. «Неповторимая Рената! Красота должна ослеплять!», «Очень эффектно», «Восторг!», «Ослеплять и ослепляться», «Невозможно прекрасная», «Рената, вы прекрасны», «Какая осиная талия», «Дорогая Рената, так держать», «Вы созданы для Парижа!» — прокомментировали фанаты. Кинозвезда во Франции участвует в съемках. Режиссер призналась, что не может сидеть без работы. «Ненавижу безделье (между моими больничными делами и написанием нового — кстати, скоро начну чтения). Снимаем небольшой фильм в костюмах Balenciaga, встречаю много талантливых людей», — пояснила Литвинова. Рената находится в хороших отношениях с креативным директором модного бренда. Демна Гвасалия — ее близкий друг. Дизайнер называет актрису музой и часто присылает ей свои работы.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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