Руководитель дизайна интерфейсов Xbox Крис Новак покидает Microsoft

Вадим Карасев





Сегодня стало известно, что Крис Новак, который проработал в Microsoft последние 20 лет, принял решение покинуть компанию. В последние годы он занимал должность руководителя отдела исследований и дизайна Xbox. В своей должности Крис руководил разработкой пользовательского интерфейса для Xbox Game Pass, Xbox Cloud Gaming и Xbox Live, согласно его LinkedIn.

В своем посте на LinkedIn Крис Новак следующим образом прокомментировал свой уход из компании:

Мне нравилось проводить время с Xbox. Создание комплексного опыта для геймеров — это привилегия. В жизни очень мало вещей, над которыми можно работать, которые вызывают такую ​​страсть у людей во всем мире. […] Xbox всегда будет со мной.

На данный момент Крис Новак не сообщает, чем он планирует заняться в будущем.