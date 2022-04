Слух: Deathloop станет доступен в PS Plus Premium раньше, чем в Game Pass

Вадим Карасев





Несколько недель назад Sony объявила об изменениях в подписках Playstation Plus и Playstation Now. Теперь на высоких уровнях подписки Playstation Plus игроки будут получать доступ к библиотеке игр Playstation, тем самым сервис будет похож на Game Pass. Заявлено, что на старте в Playstation Plus будет более 400 игр (на уровнях подписки Extra и Premium).

На данный момент нет информации о том, по какому принципу и как будут попадать игры в подписку Playstation Plus Extra и Premium. Но известный игровой инсайдер по Playstation на Reddit под ником rockagent рассказал интересную деталь, связанную с игрой Deathloop. По его словам, Sony и Microsoft заключили сделку, что Deathloop будет эксклюзивом для Playstation Plus Premium, а после истечения срока действия сделки проект станет доступен и в Game Pass. Как долго продлится эксклюзивное соглашение — неизвестно.

Напомним, что Deathloop — это игра Bethesda, которая вышла на Playstation 5 и PC. В качестве эксклюзива консолей Sony игра заявлена на 1 год, и многие предполагали, что в сентябре 2022 года, после окончания эксклюзивности для Playstation, игра сразу выйдет на Xbox и в Game Pass.