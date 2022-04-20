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Sony, как и Xbox, работают над добавлением рекламы в условно-бесплатные игры

Sony, как и Xbox, работают над добавлением рекламы в условно-бесплатные игры


Несколько дней назад появились слухи, что команда Xbox работает над добавлением рекламы в условно-бесплатные игры. Об этом сообщил портал Business Insider. Сегодня этот же портал разместил информацию, что подобные планы имеются и в стане Sony.

Как отмечают журналисты, компания Sony работает над специальной программой с рекламой внутри игр. По мнению Sony, наличие такой рекламы позволит мотивировать студии разрабатывать новые условно-бесплатные игры (популярность которых возросла на фоне пандемии). Запустить рекламу могут уже в 2022 году, но точная дата не называется. При этом журналисты указывают, что сама реклама будет выглядеть как баннеры в игре, вроде того, что планирует реализовать и подразделение Xbox.

Business Insider отмечает, что Sony может взымать плату с рекламодателей за данные об игроках. Однако, согласно другой информации, Sony может получать часть дохода от рекламы.

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По материалам: newxboxone

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