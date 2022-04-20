Страстная пятница в 2022 году: что нельзя делать в самый скорбный день года

Вадим Карасев

Вот и наступила Великая пятница — самый скорбный смиренный день в церковном календаре. Узнайте о том, что происходило в жизни Христа в этот день и как нужно прожить этот день.

Впереди только Страстная суббота, на которой нужно будет идти в храм святить куличи. Если вы их еще не сделали. Ознакомьтесь с полезными рецептами. Пока не наступила суббота, старайтесь вести себя максимально смиренно, ведь, согласно евангелию, именно в пятницу Христа распяли на Кресте.

События Великой пятницы

Это день распятия Христа, снятия его с креста, а также его погребения, но важно не только это. Первое, что стоит помнить — это то, что Иуда в итоге раскаялся. Когда он узнал, на что обрек Христа, его посетило отчаяние и страх. Он вернул монеты, которые ему дали за предательство. Теперь для него они были не благом, а тяжелой ношей. Церковнослужители всегда отмечают, что это раскаяние было не совсем правильным, поскольку Иуда не хотел исправиться. Он просто сожалел о своем поступке, но поступил не так, как следовало. Деньги тут уже ничего не решали — ему нужно было попросить прощения у Христа, тогда бы он его получил.

Иуда сказал фарисеям, что он согрешил, предав невинного человека. В ответ над ним посмеялись и сказали что-то вроде: «Нам все равно». В итоге исправить содеянного у Иуды не получилось. Его итог был страшен — он решил сам уйти из жизни.

В то время Христа вели на Голгофу, где казнили, распяв на кресте. Последними словами Мессии было следующее: «Отче, в руки твои предают дух мой». После этого Господь покинул этот мир, чтобы воскреснуть позднее.

Что можно и нельзя делать в Великую пятницу

Это страшный день, в который люди молятся, скорбят и просят Господа о прощении, как преданный казне преступник, висевший на кресте рядом с Иисусом, который произнес: «Помяни меня, Господи, когда придешь во Царствие Свое». Просите прощения за свои грехи и не бойтесь признавать свои ошибки перед Богом. Христос ответил ему: «Будешь со мною в раю». Это значит, Что любой из нас достоин прощения в этот великий день, если искренне попросит Господа о прощении.

В этот день в церкви очень сложная и эмоциональная служба. Если батюшка будет готов провести исповедь и причастие, обязательно примите это таинство. Очищение от грехов в этот день будет самым важным в году.

В Великую пятницу категорически запрещено работать в поле. Ни в коем случае не беритесь за лопаты, грабли. Отдохните от работы, старайтесь пребывать в мыслях о своих грехах, о жизни, о Боге.

Молитесь в этот день и ни в коем случае не выясняйте отношений ни с близкими людьми, ни со случайными прохожими. Не ругайтесь, не желайте никому зла, не обвиняйте никого без фактов.

Работать по дому в эту пятницу тоже не стоит. Церковь запрещает стирать, убирать, мыть полы. Всё это нужно было делать вчера — в Чистый четверг или еще раньше. 22 апреля уже стоит отложить все подобные дела на завтра.

Развлечения в этот день считаются большим грехом, ровно как употребление в пищу продуктов животного происхождения, прослушивание музыки. Старайтесь провести день в смирении и покое, без громкого смеха и потакания вредным привычкам.