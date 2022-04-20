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Татьяна Лазарева наплевала на мнение Россиян

Татьяна Лазарева наплевала на мнение Россиян
Актриса Татьяна Лазарева уверовала в свою правоту. Артистка, завершившая карьеру в России, сбежала в Испанию, откуда ежедневно раздает интервью, поливая грязью соотечественников. Конечно, ей приходится сталкиваться с хейтом в свой адрес, но артистка уверяет: негатив никак не влияет на ее моральное состояние. При всем при этом Лазарева еще надеется когда-нибудь вернуться в Россию, но вряд ли артистку примут с распростертыми объятиями после ее жестких глумлений в адрес соотечественников. «В связи с повышенным вниманием ко мне отечественных СМИ и все расширяющейся армией воинственно настроенных по отношению ко мне граждан России спешу сообщить, что уровень моей закаленности за последнее время достиг высочайшей твердости. Многое за эти годы я прошла, уж поверьте! Как говорится, броня крепка, и Таньки наши быстры.
Татьяна Лазарева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Да, эту броню я временно использую как защиту от многочисленных нападений. Но еще она тщательно оберегает то, что у меня внутри — тихую, но твердую уверенность в свое правоте, ровный огонь надежды, любовь и веру в род человеческий. И это никому не подвластно уничтожить, ребята», — отметила 55-летняя Татьяна Юрьевна в личном блоге. Вот только многие коллеги не поддерживают позицию Лазаревой и считают ее сумасшедшей. «Что тут сказать? Зрелище, безусловно, печальное, если не сказать трагическое. Я даже не про то, что она думает, что смешно шутит. И даже не про то, что она глумится над своей страной, где в сытые нефтяные годы заработала на корпоративах на ту самую испанскую хижину, откуда нынче выходит в эфир. Я исключительно о том, насколько глубока может быть деградация человека, когда он разжигает в себе костер ненависти к миру, людям, стране», — так отреагировала на днях актриса Яна Поплавская на откровения Татьяны.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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