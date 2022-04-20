В Aliens: Fireteam Elite стартовал третий сезон с новым контентом

Вадим Карасев





В декабре прошлого года игра Aliens: Fireteam Elite присоединилась к подписке Game Pass. Это кооперативный шутер по вселенной «Чужой», который получил неплохой прием от игроков в подписочном сервисе, тогда как после релиза он большую аудиторию и признание критиков собрать не смог.

Сейчас в Aliens: Fireteam Elite стартовал уже третий сезон, и разработчики поделились подробностями о нем. Игроков ждет немало нового контента:

Новый класс Lancer, который отличается закрепленной на плече пушкой Particle Lance.4 новых вида оружия.15 новых перков.11 карт испытаний.

Кроме того, в игре появится новая косметика и возможность создавать шаблоны классов для удобного переключения между наборами.

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