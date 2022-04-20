В клубе Басты была устроена перестрелка

Как стало известно, в клубе рэпера Басты ранили человека, который был госпитализирован. Мужчину с огнестрельным ранением госпитализировали из клуба Gazgolder, основателем которого является рэпер Баста. СМИ стали известны подробности произошедшего. Во вторник ночью в центре Москвы была стрельба. Но произошла она не вследствие громкой тусовки. Так, в клубе рабочие устанавливали концертные декорации, во время этого между ними случилась ссора. И развернулась она так, что об этом теперь говорит чуть ли не вся столица… Один из рабочих, не сумев сдержаться и решить проблему разговором, достал травматическое оружие и выстрелил в монтера.Баста - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По сообщениям в Сети, пострадавшим оказался 27-летний Амин Мирзабеков. Парень выбежал из клуба и обратился за помощью медиков, сообщает MK.RU. Амина подобрали в 20.10 на улице Земляной Вал. Позже он признался, что повздорил с мужчинами, находящимися в Gazgolder. Подробнее о состоянии здоровья Мирзабекова не говорится. Сообщения о нахождении стрелка тоже не публиковались. Обстоятельства произошедшего и свидетели устанавливаются следствием.