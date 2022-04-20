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В России могут смягчить экологические требования к автомобилям

В России могут смягчить экологические требования к автомобилям

09:58  Автор: Варвара Комарова


Источник: Интерфакс



Министерство промышленности и торговли разработало проект новых правил оценки соответствия автомобилей, который, в частности, предполагает смягчение требований к экологичности. Документа внесен в правительство, сообщает «Интерфакс».

Речь идет об автомобилях, выпускаемых в особый период, меры рассчитаны на поддержку отрасли в условиях санкций. «Такой особый период предлагается установить до 1 февраля 2023 и случае необходимости может быть продлен», — цитирует агентство пресс-службу Минпромторга.

Проект расширит номенклатуру транспортных средств и позволит увеличить объем производства, а у населения будет выбор более доступных автомобилей, сообщают в ведомстве.

После начала спецоперации России на Украине многие западные автопроизводители отказались поставлять в РФ свою продукцию, в том числе запчасти, а некоторые из них решили закрыть свои заводы в стране. Об ограничениях объявили BMW, Mercedes, Volvo, Scania, Ford Motor Company, Volkswagen Group и другие. На заводе в Тольятти работников АвтоВАЗа отправили в простой из-за нехватки электронных компонентов.


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#авто #промышленность #экология


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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