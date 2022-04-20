Валуев назвал отстранение российских теннисистов от Уимблдона спортивным нацизмом

20:21 Автор: Руслан Грудцинов

Первый зампред Комитета Госдумы по туризму Николай Валуев («Единая Россия») написал в своем Telegram-канале, что недопуск российских теннисистов на Уимблдонский турнир похож на «спортивный нацизм», потому что их отстранили «по национальному признаку».

Валуев заявил, что его не удивляет такое решение со стороны именно британских властей. «Великобритания набила себе руку в этом деле за века своего существования. Тут в ряд можно ставить индусов, индейцев, африканцев, да и русских тоже. Уши бриттов исторически торчат во всех войнах против России. Чего уж там говорить о спортсменах. Уимблдон. Логово», — написал Валуев.

20 апреля российским и белорусским теннисистам запретили участвовать в Уимблдоне. Отстранением игроков организаторы турнира хотят «послать четкий сигнал российским и белорусским государствам о том, что их действия на Украине являются предметом международного осуждения».

Читайте также:

• Российских гимнастов отстранили от международных соревнований • Пискарев считает преступлением призывы к введению санкций против России

#спорт

Ещё материалы: Николай Валуев

62