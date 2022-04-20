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Великая среда 20 апреля 2022 года: история и приметы праздничного дня

Великая среда 20 апреля 2022 года: история и приметы праздничного дня

Третий день Страстной седмицы назван Великой средой не случайно. Сегодня верующие соблюдают церковные предписания и молятся Высшим Силам для обретения счастья и освобождения от негатива.


Великая среда — переломный день Страстной недели. Именно в этот день иуда предал Иисуса Христа, указав на него фарисеям и книжникам. 20 апреля 2022 года будет днем покаяния и воздержания, поэтому эксперты рекомендуют соблюдать осторожность во всем и обязательно обращаться к Высшим Силам с молитвенными просьбами о поддержке.

История Великой среды

В день Великой среды вспоминаются два события: предательство Иуды и раскаяние жены-грешницы, которая пролила драгоценное миро на главу Христа, тем самым подготовив его к погребению. В этот день Иисус находился в Вифании, в доме Симона прокаженного, возглавляя пир, понимая, что дни его на грешной земле уже сочтены. В церквях и храмах на утренней и вечерней литургии священнослужители читают Святое Писание и призывают верующих раскаяться в грехах, очищая души от накопленного негатива.

Традиции Великой среды

В среду верующие соблюдают строгий пост — сухоядение, не употребляя в пищу продуктов, прошедших термическую обработку. Основа рациона сегодня — хлеб, сухофрукты, орехи и вода. Однако придерживаться такого строгого поста можно лишь тем, кто крепок здоровьем. Для беременных женщин, детей, пожилых и людей с недугами делается послабление.


В Великую среду возбраняются увеселительные мероприятия и праздное времяпровождение. День посвящают молитвам, раскаянию и необходимым делам: готовке, работе, уходу за близкими.

В день Великой среды можно завершить уборку и подготовку к встрече Светлой Пасхи. Каждую работу начинают с молитвенного обращения к Господу. По возможности верующие посещают церковь или молятся перед домашним иконостасом в то время, когда состоятся службы в храмах.

Приметы на Великую среду 20 апреля 2022 года


По примете сегодня нельзя обижаться на тех, кто может обмануть или предать. Вспоминая всепрощающего Иисуса Христа, который простил Иуде его слабость, не стоит гневаться и держать злость в душе.
Ненастное лето сулит пасмурная погода с сильными порывами ветра и похолоданием. Ясный солнечный день — к теплому лету, а теплая погода и дождь во второй половине дня — к богатому урожаю хлебов.
По примете в Великую среду растапливают снег и обмывают им домашних животных, чтобы избавить их от хвори. Если к этому дню снег растаял, то используют подогретую дождевую или ключевую воду.
По примете сегодня можно избавиться от всех недугов, если окатить себя водой из колодца или ключика.
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По материалам: dailyhoro.ru

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