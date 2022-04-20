Xbox Game Studios работает над «новаторским проектом» в Японии

Вадим Карасев





Подразделение Xbox компании Microsoft широко представлено на территории Японии, несмотря на не самую высокую популярность бренда в стране. Компания Microsoft старается активно сотрудничать с местными издательствами и студиями, как большими, так и малыми.

Мэтт Смит, исполнительный директор Xbox в Японии, заявил, что в планах расширение команды. В своем сообщении по поиску новых специалистов Смит заявил, что издательство Xbox Game Studios в Японии «работает с первоклассными разработчиками» над «новаторским продуктом» для Xbox.





Согласно вакансии Microsoft, им нужен продюсер со «знанием японского языка», программисты и инженеры с опытом работы в Unreal Engine. О разработке какого проекта идет речь — неизвестно.