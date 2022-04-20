Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Xbox Game Studios работает над «новаторским проектом» в Японии

Xbox Game Studios работает над «новаторским проектом» в Японии


Подразделение Xbox компании Microsoft широко представлено на территории Японии, несмотря на не самую высокую популярность бренда в стране. Компания Microsoft старается активно сотрудничать с местными издательствами и студиями, как большими, так и малыми.

Мэтт Смит, исполнительный директор Xbox в Японии, заявил, что в планах расширение команды. В своем сообщении по поиску новых специалистов Смит заявил, что издательство Xbox Game Studios в Японии «работает с первоклассными разработчиками» над «новаторским продуктом» для Xbox.


Согласно вакансии Microsoft, им нужен продюсер со «знанием японского языка», программисты и инженеры с опытом работы в Unreal Engine. О разработке какого проекта идет речь — неизвестно.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Рената Литвинова в экстравагантном платье прогулялась по Парижу
Рената Литвинова в экстравагантном платье прогулялась по Парижу
Алексей Ягудин осадил Александру Трусову
Алексей Ягудин осадил Александру Трусову
Xbox Game Studios работает над «новаторским проектом» в Японии
Xbox Game Studios работает над «новаторским проектом» в Японии
Sony, как и Xbox, работают над добавлением рекламы в условно-бесплатные игры
Sony, как и Xbox, работают над добавлением рекламы в
В клубе Басты была устроена перестрелка
В клубе Басты была устроена перестрелка
Николай Басков рассказал о своем отношении к украинским звездам
Николай Басков рассказал о своем отношении к украинским звездам
20 случаев, когда хозяева взяли своих собак в авто и не пожалели, потому что псы довели их до безумного хохота
20 случаев, когда хозяева взяли своих собак в авто и не пожалели,
Принц Гарри рассказал о жизни в США, их с Меган Маркл детях и недавней встрече с королевой Елизаветой II
Принц Гарри рассказал о жизни в США, их с Меган Маркл детях и
Настю Каменских запретили в России
Настю Каменских запретили в России
Николай Басков набросился на Олега Тинькова
Николай Басков набросился на Олега Тинькова
Официально: Sonic Origins выходит 23 июня, подробности изданий
Официально: Sonic Origins выходит 23 июня, подробности изданий
Новый геймплей TMNT: Shredder’s Revenge с прохождением двух уровней и релизное окно
Новый геймплей TMNT: Shredder’s Revenge с прохождением двух уровней и

Топ на сегодня

Алена Косторная призналась, почему ушла от Этери Тутберидзе
Алена Косторная призналась, почему ушла от Этери Тутберидзе
Отмеченный наградами платформер They Always Run выйдет на Xbox
Отмеченный наградами платформер They Always Run выйдет на Xbox
Ольга Орлова проходит ужасные процедуры ради красоты
Ольга Орлова проходит ужасные процедуры ради красоты
Arcadegeddon выйдет на Xbox, ранее игра была консольным эксклюзивом Playstation 5
Arcadegeddon выйдет на Xbox, ранее игра была консольным эксклюзивом
Филипп Киркоров нашел мужа Алле Довлатовой
Филипп Киркоров нашел мужа Алле Довлатовой

Еще по теме

Издательство Xbox Game Studios представило новое подразделение
Японские разработчики не в восторге от игр Xbox Game Studios в 2021 году
Новый трейлер Game Pass демонстрирует лучшие игры для PC японским игрокам
Продажи Xbox Series X | S в Японии за год превзошли продажи Xbox One за весь жизненный цикл