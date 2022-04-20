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Живущий в Донецке американец поддержал спецоперацию

Живущий в Донецке американец поддержал спецоперацию

22:22  Автор: Игорь Лоцман



Власти Украины уже восемь лет совершают военные преступления в отношении жителей Донбасса, желая перенести боевые действия на российскую территорию. Об этом телеканалу «360» рассказал американец Зак Новак, переехавший жить в Донецк.

По его словам, все эти годы украинские власти добивались вытеснения жителей ДНР и ЛНР с их земель, в результате чего гибли невинные люди. «Эти восемь лет происходили лишь военные преступления! Они просто хотели, чтобы мы ушли. Это был их план. И не думайте, что это все остановилось бы на российской границе. Они планировали продолжить это все и в России! Донбасс — святая земля», — подчеркнул он.

Новак говорит, что Россия поступила правильно, когда решила провести спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Мужчина поддерживает связь со многими знакомыми в США, которые хорошо знают, какое прошлое пытаются возродить нынешние украинские власти.

Он добавил, что жители США давно привыкли к антироссийской пропаганде и понимают, чем их «кормят СМИ». Работу с общественным сознанием Штаты ведут еще с 60-х годов, со времен американской войны во Вьетнаме, войны в Югославии и Сербии, событий 9/11, напомнил он.

По данным «360», Зак Новак родился в Нью-Джерси и много лет прожил в Нью-Йорке. С началом конфликта в Донбассе переехал в Донецк и остался там жить. Со временем американец сербского происхождения открыл собственную языковую школу, где сам учил детей, а затем решил участвовать в боевых действиях.


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Ранее член Комитета Государственной Думы по международным делам («Единая Россия») Дмитрий Белик заявил, что обнаруженные на Украине школьные учебники наполнены идеологией, формирующей ненависть к жителям Донбасса и России.

С 24 февраля российские военные проводят специальную военную операцию на Украине. По словам пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова, операция может прекратиться в любой момент, если Киев выполнит требования Москвы: нейтральный и внеблочный статус, признание Крыма российским, а также суверенитета ДНР и ЛНР.



#Украина #Донбасс #США

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По материалам: pnp.ru

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