16 фото, которые показывают, что розыгрыши и подколы — одни из лучших средств укрепления семьи
Сегодня, 13:05
Существует много способов, чтобы поддержать семейные связи: соблюдение традиций, совместный отпуск, праздничные застолья… Но сравнится ли что-нибудь с тем, насколько хорошо всех объединяет общее веселье? Вот почему членам семьи так важно перодически устраивать розыгрыши и по-доброму друг друга подкалывать. Например, как-нибудь так!
Кажется, муж нашёл мои накладные пряди
Сестра попросила сына принести покупки. Его рост 195 см
Итак, мои дядя и тётя развелись
Тёща сказала, раз уж я провожу столько времени в туалете, пусть мне не будет скучно
На Хеллоуин мама нарядилась в папу
Подарок от моего брата
Надпись на стикере: “Я не могу позволить себе подарок, но вот тебе коробка”.
Сестра пыталась сделать фото племянницы. Я им помог
Сказал жене, что хочу один съесть целый пирог! Она купила вот это
Именно такой подарок я подарил каждому члену семьи на Рождество
Друг наклеил глаза на всё содержимое их холодильника
Мама оставила мне записку, но брат нашёл её первым…
Записка от мамы: “Мэтт, я приготовила тебе сэндвич”. Дополнение от брата: “А ещё тебя усыновили”.
Прислал маме картонного себя, когда уехал учиться. Мама не растерялась
Брат присматривает за моим котом, я попросила прислать фото
На День матери мама заявила, что ей надоели наши вечные шутки
Заверила сестру, что на фото она будет держать Биг Бен
Женаты 4 года, а на семейных сборищах мой стакан так и подписывают «муж Си Джей»
По материалам: Юмор