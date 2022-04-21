16 фото, которые показывают, что розыгрыши и подколы — одни из лучших средств укрепления семьи

Существует много способов, чтобы поддержать семейные связи: соблюдение традиций, совместный отпуск, праздничные застолья… Но сравнится ли что-нибудь с тем, насколько хорошо всех объединяет общее веселье? Вот почему членам семьи так важно перодически устраивать розыгрыши и по-доброму друг друга подкалывать. Например, как-нибудь так!

Кажется, муж нашёл мои накладные пряди

Сестра попросила сына принести покупки. Его рост 195 см

Итак, мои дядя и тётя развелись

Тёща сказала, раз уж я провожу столько времени в туалете, пусть мне не будет скучно

На Хеллоуин мама нарядилась в папу

Подарок от моего брата

Надпись на стикере: “Я не могу позволить себе подарок, но вот тебе коробка”.

Сестра пыталась сделать фото племянницы. Я им помог

Сказал жене, что хочу один съесть целый пирог! Она купила вот это

Именно такой подарок я подарил каждому члену семьи на Рождество

Друг наклеил глаза на всё содержимое их холодильника

Мама оставила мне записку, но брат нашёл её первым…

Записка от мамы: “Мэтт, я приготовила тебе сэндвич”. Дополнение от брата: “А ещё тебя усыновили”.

Прислал маме картонного себя, когда уехал учиться. Мама не растерялась

Брат присматривает за моим котом, я попросила прислать фото

На День матери мама заявила, что ей надоели наши вечные шутки

Заверила сестру, что на фото она будет держать Биг Бен

Женаты 4 года, а на семейных сборищах мой стакан так и подписывают «муж Си Джей»



