20 дурацких привычек, которые все мы ненавидим, но все равно не можем от них избавиться

И ничего с этим не поделаешь!

1. Каждый из нас был замечен идущим на кухню с кучей грязных чашек в руках

2. И вел себя вот так:

3. И даже не говорите, что ни разу так не делали

4. Жиза:

5. Все так делают

6. Ну кто же не пытался этого сделать?

7. Можно сказать, что каждый путешествовал сквозь время и пространство

8. Все порой задают себе вопросы, ответы на которые они уже знают

9. А дурацкая привычка слишком резко отъезжать от стола на стуле?

10. И притворяться, что ты действительно думаешь купить эту вещь

11. А вот так все мы моем голову:

12. Знакомо?

13. Ох уж эта прокрастинация!

14. Хе-хе-хе

15. Наверное, каждый гордился этой незначительной вещью

16. И думал, что он бог здорового питания, съев всего один какой-нибудь фрукт

17. И эта дурацкая привычка не держать язык за зубами

18. И вспоминать всякий трэш, что ты творил, когда тебе давно пора спать

19. Каждый из нас делал так:

20. И наконец, классика!

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