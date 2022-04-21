20 дурацких привычек, которые все мы ненавидим, но все равно не можем от них избавиться
Сегодня, 17:40
И ничего с этим не поделаешь!
1. Каждый из нас был замечен идущим на кухню с кучей грязных чашек в руках
2. И вел себя вот так:
3. И даже не говорите, что ни разу так не делали
4. Жиза:
5. Все так делают
6. Ну кто же не пытался этого сделать?
7. Можно сказать, что каждый путешествовал сквозь время и пространство
8. Все порой задают себе вопросы, ответы на которые они уже знают
9. А дурацкая привычка слишком резко отъезжать от стола на стуле?
10. И притворяться, что ты действительно думаешь купить эту вещь
11. А вот так все мы моем голову:
12. Знакомо?
13. Ох уж эта прокрастинация!
14. Хе-хе-хе
15. Наверное, каждый гордился этой незначительной вещью
16. И думал, что он бог здорового питания, съев всего один какой-нибудь фрукт
17. И эта дурацкая привычка не держать язык за зубами
18. И вспоминать всякий трэш, что ты творил, когда тебе давно пора спать
19. Каждый из нас делал так:
20. И наконец, классика!
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По материалам: Юмор