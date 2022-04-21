4 новых режима анонсированы для Halo Infinite со стартом второго сезона

Вадим Карасев





В мультиплеере Halo Infinite стартует 3 марта новый сезон, с которым игроков ждет множество нового контента. Разработчики сообщили о 4 новых режимах, которые будут доступны в шутере:

В режиме одной команде дается задача удерживать определенную зону.В этом режиме игроков ждут 3 нейтральные зоны на карте, каждая из которых блокируется при захвате и дает команде очко, если захвачены все, то после паузы появляются 3 новых зоны, команда, набравшая 11 очков, побеждает.Режим, в котором каждый из игроков выступает за себя. Всего режим рассчитан на 12 игроков. В Last Spartan Standing будет ограниченное снаряжение, 5 возрождений. За убийство игроки получают новое оружие. Как в Battle Royale, зона на карте постепенно сужается, побеждает выживший игрок.В этом режиме каждый игрок сам за себя. Есть всего одна жизнь, побеждает оставшийся игрок.

Напомним, что кроме новых режимов и уже анонсированных двух карт, игроков ждут: новый боевой пропуск, переработанная система наград и многое другое.

Watch this video on YouTube