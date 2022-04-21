Айсель Трудел займется организацией первой Московской недели моды

Вадим Карасев

Организацией первой Московской недели моды, о которой на днях объявил мэр Сергей Собянин, займутся Айсель Трудел и Александр Шумский. Об этом сообщает издание The Blueprint со ссылкой на свои источники.

Шумский является президентом Национальной палаты моды и Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia (в этом году мероприятие было отменено). Трудел известна как основательница мультибрендового бутика Aizel Moscow, открытого в 2003 году (именно там впервые стали продаваться вещи многих брендов, в том числе Alaia, Marc Jacobs, Stella McCartney), и эксклюзивный представитель брендов Christian Louboutin и Agent Provocateur в России. В 2019 году в Москве закрылись три фирменных бутика Christian Louboutin, и на месте одного из них Трудел открыла бутик Aizel x Team Putin со специальной капсульной коллекцией.

И Шумский, и Трудел также сотрудничают с фондом "Росконгресс" и принимали участие в ряде мероприятий под эгидой организации.

В телеграм-каналах к тому, что они займутся новой Неделей моды, отнеслись пока скептически.

И Шумский, и Айсель — люди, которые годами высиживали на совещаниях своих с правительством Москвы, неистово дружили с чиновниками (Putin Team помните?), а Трудел еще и активно пользовалась близостью к телу одной из влиятельнейших дам в мэрии — и высидели свои золотые яйца. Удивительно было бы, если бы поставили кого-то талантливого, молодого, пусть и спорно-аполитичного. Но нет, чуда не случилось. Мода в России во временной петле,

— написали в телеграм-канале "Антиглянец".





Айсель Трудел

Когда проект еще не начался, но уже точно обречен на провал,

— написал Александр Перепелкин в своем телеграм-канале.

Ранее в сети уже обсуждали саму идею провести такое мероприятие, и оценки также были разными.

Инициатива классная! Надеюсь, до лета мы натренируемся над импортозамещением, и российские аналоги будут на уровне,

— написал стилист и креативный директор марки нижнего белья Анастасии Решетовой Geisha Алеко Надирян.

Не спешите закатывать глаза! Не было бы счастья, как говорится, но у нас впервые есть шанс увидеть Неделю моды здорового человека. Организаторы уже заявили о полностью бесплатном участии для дизайнеров. А показы будут проходить ну буквально по аналогии с парижским садом Тюильри — в Зарядье и на Красной площади,

— написали в телеграм-канале "Героиня Татлера".

Даже не знаешь, как комментировать, остается только орать. Боюсь предположить, кто может стать участниками этой, прости господи, Недели моды в Зарядье (Zasport? Игорь Гуляев? Geisha Underwear?), не говоря уже о спикерах в лице журналистов, стилистов и прочих деятелях "с ничего ничего и не будет",

— написала стилист и фэшн-журналист Ирина Дубина в своем телеграм-канале "Мегастиль".





Вид из парка "Зарядье"

О проведении первой Московской недели моды стало известно 19 апреля. Правительство столицы поддержит мероприятие. В дни проведения Московской недели моды в столице будет работать открытая выставка-продажа отечественных брендов. Деловая программа Московской недели моды пройдет в формате сессий, паблик-токов и воркшопов. В мэрии также рассчитывают, что Неделя моды станет знаковым туристическим мероприятием столицы и его посетят более 10 тысяч человек.

Надя Бесчетникова