Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Айсель Трудел займется организацией первой Московской недели моды

Айсель Трудел займется организацией первой Московской недели моды

Организацией первой Московской недели моды, о которой на днях объявил мэр Сергей Собянин, займутся Айсель Трудел и Александр Шумский. Об этом сообщает издание The Blueprint со ссылкой на свои источники.

Шумский является президентом Национальной палаты моды и Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia (в этом году мероприятие было отменено). Трудел известна как основательница мультибрендового бутика Aizel Moscow, открытого в 2003 году (именно там впервые стали продаваться вещи многих брендов, в том числе Alaia, Marc Jacobs, Stella McCartney), и эксклюзивный представитель брендов Christian Louboutin и Agent Provocateur в России. В 2019 году в Москве закрылись три фирменных бутика Christian Louboutin, и на месте одного из них Трудел открыла бутик Aizel x Team Putin со специальной капсульной коллекцией.

И Шумский, и Трудел также сотрудничают с фондом "Росконгресс" и принимали участие в ряде мероприятий под эгидой организации.

В телеграм-каналах к тому, что они займутся новой Неделей моды, отнеслись пока скептически.

И Шумский, и Айсель — люди, которые годами высиживали на совещаниях своих с правительством Москвы, неистово дружили с чиновниками (Putin Team помните?), а Трудел еще и активно пользовалась близостью к телу одной из влиятельнейших дам в мэрии — и высидели свои золотые яйца. Удивительно было бы, если бы поставили кого-то талантливого, молодого, пусть и спорно-аполитичного. Но нет, чуда не случилось. Мода в России во временной петле,

— написали в телеграм-канале "Антиглянец".


Айсель Трудел

Когда проект еще не начался, но уже точно обречен на провал,

— написал Александр Перепелкин в своем телеграм-канале.

Ранее в сети уже обсуждали саму идею провести такое мероприятие, и оценки также были разными.

Инициатива классная! Надеюсь, до лета мы натренируемся над импортозамещением, и российские аналоги будут на уровне,

— написал стилист и креативный директор марки нижнего белья Анастасии Решетовой Geisha Алеко Надирян.

Не спешите закатывать глаза! Не было бы счастья, как говорится, но у нас впервые есть шанс увидеть Неделю моды здорового человека. Организаторы уже заявили о полностью бесплатном участии для дизайнеров. А показы будут проходить ну буквально по аналогии с парижским садом Тюильри — в Зарядье и на Красной площади,

— написали в телеграм-канале "Героиня Татлера".

Даже не знаешь, как комментировать, остается только орать. Боюсь предположить, кто может стать участниками этой, прости господи, Недели моды в Зарядье (Zasport? Игорь Гуляев? Geisha Underwear?), не говоря уже о спикерах в лице журналистов, стилистов и прочих деятелях "с ничего ничего и не будет",

— написала стилист и фэшн-журналист Ирина Дубина в своем телеграм-канале "Мегастиль".


Вид из парка "Зарядье"

О проведении первой Московской недели моды стало известно 19 апреля. Правительство столицы поддержит мероприятие. В дни проведения Московской недели моды в столице будет работать открытая выставка-продажа отечественных брендов. Деловая программа Московской недели моды пройдет в формате сессий, паблик-токов и воркшопов. В мэрии также рассчитывают, что Неделя моды станет знаковым туристическим мероприятием столицы и его посетят более 10 тысяч человек.


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

В Совфеде подписали программу стандартизации товаров и услуг для детей
В Совфеде подписали программу стандартизации товаров и услуг для детей
20 дурацких привычек, которые все мы ненавидим, но все равно не можем от них избавиться
20 дурацких привычек, которые все мы ненавидим, но все равно не можем
Айсель Трудел займется организацией первой Московской недели моды
Айсель Трудел займется организацией первой Московской недели моды
Моргенштерн боится каждого шороха
Моргенштерн боится каждого шороха
Отар Кушанашвили решил признаться, что брал деньги от звезд
Отар Кушанашвили решил признаться, что брал деньги от звезд
16 фото, которые показывают, что розыгрыши и подколы — одни из лучших средств укрепления семьи
16 фото, которые показывают, что розыгрыши и подколы — одни из лучших
Мария Шукшина обрадовалась, что отменился спектакль Юлии Ауг
Мария Шукшина обрадовалась, что отменился спектакль Юлии Ауг
Анна Якунина откровенно рассказала о похищении
Анна Якунина откровенно рассказала о похищении
Spletnik и NewBeautyBox представляют бьюти-бокс Feel & Touch
Spletnik и NewBeautyBox представляют бьюти-бокс Feel & Touch
Яна Поплавская заявила, что против нее могут готовить провокации
Яна Поплавская заявила, что против нее могут готовить провокации
Шахназаров прошелся по Максиму Галкину
Шахназаров прошелся по Максиму Галкину
Microsoft объявила о запуске PC Game Pass на 5 новых рынках
Microsoft объявила о запуске PC Game Pass на 5 новых рынках

Топ на сегодня

20 случаев, когда хозяева взяли своих собак в авто и не пожалели, потому что псы довели их до безумного хохота
20 случаев, когда хозяева взяли своих собак в авто и не пожалели,
Принц Гарри рассказал о жизни в США, их с Меган Маркл детях и недавней встрече с королевой Елизаветой II
Принц Гарри рассказал о жизни в США, их с Меган Маркл детях и
Лунный день сегодня 21 апреля 2022 года
Лунный день сегодня 21 апреля 2022 года
Алексей Ягудин осадил Александру Трусову
Алексей Ягудин осадил Александру Трусову
Николай Басков набросился на Олега Тинькова
Николай Басков набросился на Олега Тинькова

Еще по теме

Открытый в честь Путина бутик «проживет» всего месяц
Неделя моды Mercedes-Benz пройдет в онлайн-формате из-за коронавируса
Модная неделя Mercedes-Benz открывает сбор вещей для будущих коллекций
5 молодых дизайнеров моды представят полный цикл вдохновения «дизайн next. дизайн от идей до прототипов»