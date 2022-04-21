Алле Пугачевой и Максиму Галкину предложили вести реалити-шоу в Израиле

Вадим Карасев

Алле Пугачевой и Максиму Галкину предложили вести реалити-шоу в Израиле. Об этом пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на израильские СМИ. Пугачева и Галкин могут стать ведущими местного экстремального шоу под названием "Русский ниндзя" — участникам предлагается проходить полосу препятствий. Согласились ли они на предложение, пока не известно.

Некоторое время назад в сети обсуждали, что Максим Галкин не может найти работу за границей — свои контракты в России он потерял из-за своей позиции против военной спецоперации РФ на Украине. После этого актер столкнулся с резкой критикой — рекламу с его участием убрали с федеральных каналов, а поклонники начали сдавать билеты на его концерты. Несмотря на травлю и обвинения в предательстве со стороны коллег и поклонников, от своей позиции Галкин отказываться не стал.

Теперь стало известно, что Галкин планирует тур по израильским городам уже этим летом. Русскоязычные поклонники актера уже ждут его концертов и уверены, что они будут успешными. Тут не такие масштабы, хотя и много желающих. Я думаю, соответствующее поколение людей купило бы билеты. Вот сюда приезжал Губерман — зал был полный, "Сплин" — тоже полный зал. Билеты покупаются с радостью, когда кто-то приезжает. Я думаю, люди будут ходить на выступления, — рассказала изданию WomanHit россиянка, которая живет в Израиле.

Алла Пугачева и Максим Галкин покинули Россию в конце февраля. Когда в сети начали обсуждать их эмиграцию, Пугачева заявила, что они отправились в поездку на лечение и планируют вернуться в Россию. Однако позже появились сообщения о том, что певица ищет школу для своих детей и недвижимость в Израиле.

Ксения Смирнова