Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Алле Пугачевой и Максиму Галкину предложили вести реалити-шоу в Израиле

Алле Пугачевой и Максиму Галкину предложили вести реалити-шоу в Израиле

Алле Пугачевой и Максиму Галкину предложили вести реалити-шоу в Израиле. Об этом пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на израильские СМИ. Пугачева и Галкин могут стать ведущими местного экстремального шоу под названием "Русский ниндзя" — участникам предлагается проходить полосу препятствий. Согласились ли они на предложение, пока не известно.

Некоторое время назад в сети обсуждали, что Максим Галкин не может найти работу за границей — свои контракты в России он потерял из-за своей позиции против военной спецоперации РФ на Украине. После этого актер столкнулся с резкой критикой — рекламу с его участием убрали с федеральных каналов, а поклонники начали сдавать билеты на его концерты. Несмотря на травлю и обвинения в предательстве со стороны коллег и поклонников, от своей позиции Галкин отказываться не стал.

Теперь стало известно, что Галкин планирует тур по израильским городам уже этим летом. Русскоязычные поклонники актера уже ждут его концертов и уверены, что они будут успешными. Тут не такие масштабы, хотя и много желающих. Я думаю, соответствующее поколение людей купило бы билеты. Вот сюда приезжал Губерман — зал был полный, "Сплин" — тоже полный зал. Билеты покупаются с радостью, когда кто-то приезжает. Я думаю, люди будут ходить на выступления, — рассказала изданию WomanHit россиянка, которая живет в Израиле.

Алла Пугачева и Максим Галкин покинули Россию в конце февраля. Когда в сети начали обсуждать их эмиграцию, Пугачева заявила, что они отправились в поездку на лечение и планируют вернуться в Россию. Однако позже появились сообщения о том, что певица ищет школу для своих детей и недвижимость в Израиле.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

16 фото, которые показывают, что розыгрыши и подколы — одни из лучших средств укрепления семьи
16 фото, которые показывают, что розыгрыши и подколы — одни из лучших
Мария Шукшина обрадовалась, что отменился спектакль Юлии Ауг
Мария Шукшина обрадовалась, что отменился спектакль Юлии Ауг
Анна Якунина откровенно рассказала о похищении
Анна Якунина откровенно рассказала о похищении
Spletnik и NewBeautyBox представляют бьюти-бокс Feel & Touch
Spletnik и NewBeautyBox представляют бьюти-бокс Feel & Touch
Яна Поплавская заявила, что против нее могут готовить провокации
Яна Поплавская заявила, что против нее могут готовить провокации
Шахназаров прошелся по Максиму Галкину
Шахназаров прошелся по Максиму Галкину
Microsoft объявила о запуске PC Game Pass на 5 новых рынках
Microsoft объявила о запуске PC Game Pass на 5 новых рынках
Инсайдеры Xbox на PC теперь могут видеть статус своей подписки
Инсайдеры Xbox на PC теперь могут видеть статус своей подписки
Астрономы впервые наблюдали вспышки микроновых
Астрономы впервые наблюдали вспышки микроновых
Получение сертификата по стандарту СТО 01.064
Получение сертификата по стандарту СТО 01.064
Магазин программного обеспечения Allsoft
Магазин программного обеспечения Allsoft
Оксана Самойлова оставила детей за границей
Оксана Самойлова оставила детей за границей

Топ на сегодня

20 случаев, когда хозяева взяли своих собак в авто и не пожалели, потому что псы довели их до безумного хохота
20 случаев, когда хозяева взяли своих собак в авто и не пожалели,
Принц Гарри рассказал о жизни в США, их с Меган Маркл детях и недавней встрече с королевой Елизаветой II
Принц Гарри рассказал о жизни в США, их с Меган Маркл детях и
Лунный день сегодня 21 апреля 2022 года
Лунный день сегодня 21 апреля 2022 года
Секс и "бабушкины" трусы: 12 российских брендов с нижним бельем на любой случай
Секс и "бабушкины" трусы: 12 российских брендов с нижним
Николай Басков набросился на Олега Тинькова
Николай Басков набросился на Олега Тинькова

Еще по теме

Шахназаров прошелся по Максиму Галкину
Максим Галкин поведал почему мог не жениться на Алле Пугачевой
СМИ: Алла Пугачева ищет работу и школу для детей в Израиле
Максим Галкин нашел себе работу заграницей