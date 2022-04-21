Анна Якунина откровенно рассказала о похищении

Актриса Анна Якунина вспомнила ужасный инцидент. Артистка вспомнила, как в несовершеннолетнем возрасте ее украли неизвестные. Никакой вред «похитители» будущей звезде не нанесли, наоборот — развлекли, покатали по городу. Звезда сериалов поделилась подробностями истории. Ситуация произошла много лет назад. Якунина играла во дворе без присмотра, к ней подошли неизвестные и… украли. Анна и не сопротивлялась, молча пошла с незнакомцами, за что дома потом получила по полной программе.Анна Якунина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Гуляла во дворе у гостиницы, пока бабушка спала. А меня украли прекрасные грузины. Они кричали «чья девочка, чья девочка?» А ничья девочка! Меня забрали, покатали по городу, надарили кучу подарков», — вспомнила 53-летняя артистка в программе «Приют комедиантов» на ТВЦ. Пока Анна веселилась, ее семья не знала, что и думать. «У бабушки был инфаркт, весь театр стоял на ушах (мама Якуниной — актриса)», — добавила звезда «Склифосовского». Сейчас Якунина — мать и бабушка. Своим примером Анна Александровна показывает близким, как точно поступать нельзя.