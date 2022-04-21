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Чулпан Хаматова давно хотела сбежать из России

Чулпан Хаматова давно хотела сбежать из России
По слухам, актриса Чулпан Хаматова давно готовилась к эмиграции. Артистка в марте уволилась из «Современника» и переехала жить за границу. В российском шоу-бизнесе много обсуждали эмиграцию актрисы и её слова о врученных ей ранее государственных наградах. Накануне СМИ опубликовали причины, по которым Хаматова на самом деле могла сбежать из России. По мнению экспертов, Чулпан уехала из-за того, что её карьера рассыпалась на глазах. Последние роли актрисы были жестко раскритикованы зрителем, который еще недавно буквально носил её на руках. Сначала была сомнительная роль в спектакле «Горбачев», премьера которого прошла в Театре наций, потом неудачное перевоплощение в Зулейху по одноименному роману Гузели Яхиной.
Чулпан Хаматова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Чем дальше, тем больше Хаматова становилась чужой среди своих», — пишет КП. Уехать в Латвию актриса, похоже, готовилась давно. Еще несколько лет назад она купила там роскошный дом за 300 тысяч евро, заработанные на российском ТВ, которое она теперь с упоением критикует. Выбрала школу для младшей дочки и договорилась о работе в рижском театре. Старшие дочки Чулпан тоже быстро нашли возможности для заработка. Очевидно, что переезд Хаматовой случился не за один день, но никому из близкого окружения она, похоже, о своих планах не рассказывала. Напомним, что Хаматова пока что единственная актриса, открыто заявившая о том, что в Россию она не вернется. Осевшая во Франции Рената Литвинова, например, ссылается на проблемы со здоровьем и обещает приехать обратно после лечения.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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